Ferroviário x Fortaleza: Felipe Guedes dedica gol para filho Davi, internado em UTI

Equipes voltam a se enfrentar no próximo domingo, 19, às 18h30min, na Arena Castelão, pelo duelo de volta da semifinal do Campeonato Cearense

Felipe Guedes, do Ferroviário, marcou o gol que abriu o placar diante do Fortaleza. Na saída para o intervalo, o volante dedicou o tento para o filho Davi, que está internado na UTI desde a última quarta-feira, 8. As equipes se enfrentam neste domingo, 12, na Arena Castelão, em duelo de ida da semifinal do Campeonato Cearense.

"Sempre é bom marcar gols, independente de qual seja o gol, mas em cima de uma grande equipe que é o Fortaleza é sensacional. O gol eu dedico ao meu filho, que está internado na UTI desde quarta-feira, 8”, disse o jogador.

O duelo que decide um dos finalistas do Campeonato Cearense 2023 está marcado para o próximo domingo, 19, às 18h30min. O palco será novamente a Arena Castelão, desta vez com mando de campo do Tricolor do Pici.



