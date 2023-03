CBF divulga tabela básica da Série C; veja quais os primeiros jogos do Floresta

Repórter do caderno de Esportes

Iara Costa Repórter do caderno de Esportes

Lobo da Vila Manuel Sátiro é o único representante cearense na terceira divisão do Campeonato Brasileiro

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nesta sexta-feira, 3, a tabela básica da Série C do Campeonato Brasileiro. Único representante cearense da competição, o Floresta irá estrear entre os dias 2 e 4 de maio diante do São José-RS, fora de casa.

Nas cinco primeiras partidas, o Lobo da Vila joga como mandante diante de Volta Redonda, CSA e Amazonas, respectivamente. A primeira fase da competição ocorre até o dia 03 de setembro.

Veja calendário básico do Floresta na Série C:

1ª - 02 a 04/5 - São José-RS x Floresta



2ª - 06 a 08/5 - Floresta x Volta Redonda



3ª - 13 a 15/5 - Floresta x CSA



4ª - 20 a 22/5 - Náutico x Floresta



5ª - 27 a 29/5 - Floresta x Amazonas



6ª - 03 a 05/6 - Botafogo-PB x Floresta



7ª - 06 a 08/6 - Floresta x São Bernardo-SP



8ª - 10 a 12/6 - Floresta x Altos-PI



9ª - 24 a 26/6 - Paysandu x Floresta



10ª - 01 a 03/7 - Brusque-SC x Floresta



11ª - 08 a 10/7 - Floresta x Remo



12ª - 15 a 17/7 - Pouso Alegre x Floresta



13ª - 22 a 24/7 - Operário-PR x Floresta



14ª - 29 a 31/7 - Floresta x Figueirense



15ª - 05 a 07/8 - Aparecidense-GO x Floresta



16ª - 12 a 14/8 - Confiança-SE x Floresta



17ª - 19 a 21/8 - Floresta x Ypiranga



18ª - 26 a 28/8 - Manaus x Floresta



19ª - 03/9 - Floresta x América-RN

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Tags