Artilheiros, Castilho e Galhardo podem fazer a diferença no Clássico-Rei

Ambos jogadores marcaram gol no primeiro Clássico-Rei da atual temporada e estão entre as principais referências técnicas de seus respectivos clubes, Ceará e Fortaleza

Artilheiros, Guilherme Castilho e Thiago Galhardo vão ao Clássico-Rei deste domingo, 5, pela Copa do Nordeste, sob grandes expectativas de uma boa apresentação em campo. Em ótima fase, os dois atletas são os maiores goleadores de Ceará e Fortaleza na atual temporada, panorama que os coloca nos holofotes do embate.

Maior aquisição do futebol cearense, Guilherme Castilho tem assumido papel de protagonista do Ceará, sobretudo após a saída de Vina. Titular da equipe comandada por Gustavo Morínigo, o meia tem sido decisivo não só pela regularidade, mas também pelos gols marcados. Ao todo, em nove jogos, foram cinco tentos anotados, número que o faz ser o artilheiro da equipe neste início de 2023.

Sobre o assunto Clássico-Rei pelo Nordestão tem retrospecto equilibrado; relembre os últimos jogos

Ceará e Fortaleza colocam invencibilidades à prova em Clássico-Rei do Nordestão

Um destes gols feitos por Castilho, inclusive, aconteceu no primeiro Clássico-Rei do ano, válido pelo Campeonato Cearense. Na ocasião, o meia balançou as redes e abriu o placar para o Alvinegro de Porangabuçu ao converter cobrança de pênalti logo no início da partida — sofrida por ele mesmo após ótima jogada individual.

Do lado Tricolor, Galhardo tem sido, mesmo em um elenco recheado de bons nomes ofensivos, a principal referência do ataque da equipe treinada por Juan Pablo Vojvoda. Peça importante na campanha de reabilitação na Série A de 2022, o camisa 91 vive momento goleador no Leão, sendo responsável por sete dos 27 gols que o clube marcou neste ano — ou seja, 26%.

Assim como Castilho, Galhardo também fez gol no primeiro Clássico-Rei da temporada. O tento de cabeça do atacante, no começo do segundo tempo, diminuiu o placar para o Fortaleza, que perdia por 2 a 0, mas não foi o suficiente para mudar o resultado final do jogo, já que a vitória permaneceu com o Vovô. Apesar disso, o jogador do Leão foi decisivo em outras situações, como diante do Maldonado, pela fase preliminar da Libertadores.

Duelo pela artilharia do Nordestão

Além do Clássico-Rei, o duelo de domingo marcará, também, um confronto individual entre Galhardo e Castilho, já que ambos brigam pela artilharia da Copa do Nordeste. No torneio, o atacante tricolor figura no topo do ranking, com três tentos, dividindo o posto de goleador regional com outros jogadores, como Ciel, Erick Pulga e Vagner Love. O meia alvinegro, por outro lado, aparece logo atrás, com dois gols.