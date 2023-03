Clássico-Rei pelo Nordestão tem retrospecto equilibrado; relembre os últimos jogos

O Clássico-Rei costuma ser, naturalmente, um duelo equilibrado dentro de campo, independente da competição ou contexto que a partida aconteça. Quando o encontro entre Ceará e Fortaleza acontece na Copa do Nordeste, entretanto, este cenário de igualdade torna-se ainda mais acentuado: são cinco empates nos últimos sete jogos.

No recorte recente de partidas pelo Nordestão, Vovô e Leão se enfrentaram seis vezes durante a fase de grupos, em 2015 (2x), 2019, 2020, 2021 e 2022, totalizando uma vitória para o Alvinegro (2015), além de cinco empates. A equipe de Porangabuçu, inclusive, está invicta contra o Tricolor desde que a competição voltou a ser realizada em 2013.

Além dos duelos pela fase de grupos, Ceará e Fortaleza protagonizaram um importante embate valendo vaga na grande final. Na ocasião, em 2020, Vovô e Leão se encararam na semifinal do certame regional, em jogo único e eliminatório, cuja vitória por 1 a 0 ficou com o Alvinegro — que posteriormente consagrou-se campeão diante do Bahia.

No retrospecto geral, a vantagem é do Ceará. Ao todo, foram 10 clássicos na Copa do Nordeste em toda história, com três vitórias para o Alvinegro de Porangabuçu, em 2010, 2015 e 2020, um triunfo para o Tricolor do Pici, em 2001 — ou seja, há 22 anos —, e seis empates.

Os últimos cinco confrontos entre Ceará e Fortaleza pelo Nordestão: