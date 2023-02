FCF detalha jogos das quartas de final e do quadrangular de rebaixamento do Cearense

No jogos de ida das quartas de final, Ferroviário encara o Maracanã no sábado, 11, enquanto Atlético-CE e Iguatu duelam no domingo, 12

A Federação Cearense de Futebol (FCF) detalhou as partidas das quartas de final do Campeonato Cearense. Ferroviário e Maracanã se enfrentam, enquanto Atlético-CE e Iguatu fazem o outro duelo. Ceará e Fortaleza já estão classificados para a semifinal.

O Tubarão da Barra encara o time de Maracanaú no sábado, 11, às 16 horas no estádio Presidente Vargas, pelo duelo de ida. Já na volta as equipes se enfrentam no dia 25, um sábado, em mesmo horário, no estádio Almir Dutra. O classificado vai encarar o Ceará na semifinal.

Já no outro confronto, águia da Precabura e Azulão duelam no domingo, 12, às 16 horas, no estádio Almir Dutra, na primeira partida. Já o jogo da volta acontece no dia 26, um domingo, em mesmo horário, no estádio Morenão. Quem assegurar a vaga para a semifinal enfrenta o Fortaleza.

Conforme previa o regulamento do Estadual 2023, as últimas duas equipes de cada grupo disputarão o quadrangular do rebaixamento. A entidade também detalhou os jogos que definirão os times que disputarão a Série B do Estadual em 2024.

No primeiro duelo, Barbalha encara o Caucaia no sábado, 11, às 15h30min, no estádio Inaldão. Já Guarani de Juazeiro e Pacajus se enfrentam no domingo, 12, em mesmo horário e estádio. Os times farão seis jogos, entre ida e volta, até a definição dos dois rebaixados.

Ida

Ferroviário x Maracanã -11/02 (Sábado) - 16h - PV

Atlético-CE x Iguatu - 12/02 (Domingo) - 16h - Almir Dutra

Volta

Maracanã x Ferroviário - 25/02 (Sábado) - 16h - Almir Dutra

Iguatu x Atlético-CE - 26/02 (Domingo) - 16h - Morenão



