Ceará enfrenta Caldense na Copa do Brasil; veja rivais dos outros cearenses

Vovô, Ferroviário, Iguatu e Caucaia disputam a primeira fase do torneio. Por estar na Libertadores, Fortaleza entrará na terceira fase

A Confederação Brasileira de Futebol definiu os confrontos da primeira fase da Copa do Brasil nesta quarta-feira, 8. Através de sorteio realizado na sede da entidade, no Rio de Janeiro, os clubes conheceram os seus adversários no torneio nacional.

Neste ano, o futebol cearense terá cinco representantes no certame: Fortaleza, Ceará, Ferroviário, Iguatu e Caucaia. O Leão, no entanto, entrará apenas na terceira fase devido sua participação na Libertadores da América.

Após o sorteio da primeira fase, ficou definido que o Ceará encara a Caldense-MG, fora de casa. No confronto, disputado apenas em jogo de ida, o Vovô terá vantagem do empate. Caso avance de fase, o time alvinegro enfrentará o vencedor de Princesa do Solimões-AM x Ituano-SP, na segunda fase da competição.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O Ferroviário, por sua vez, enfrenta o Resende no Rio de Janeiro. Iguatu e Caucaia irão encarar América-RN e Tombense-MG, respectivamente. A Raposa será a única equipe cearense a decidir a primeira fase em casa.

Confira os confrontos:

América-RN x Iguatu

Caucaia x Tombense-MG

Resende-RJ x Ferroviário

Caldense-MG x Ceará



Sobre o assunto CBF define data de sorteio da primeira fase da Copa do Brasil

CBF define cotas de premiação da Copa do Brasil 2023; veja

Após mudança da CBF, FCF define critérios de vagas para a Copa do Brasil 2024

Confira os valores da primeira fase do torneio:

1ª fase

Grupo I – R$ 1,4 milhão

Grupo II – R$ 1,25 milhão

Grupo III – R$ 750 mil

Ao todo, 92 times brigarão pela taça do torneio, que concederá R$ 70 milhões para o campeão, além do montante acumulado nas fases anteriores.

Tags