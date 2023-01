Ferroviário joga mal e perde em casa para o Atlético pelo Campeonato Cearense

O Ferroviário conheceu sua primeira derrota no ano de 2023. Nesta quarta-feira, 25, o Tubarão perdeu para o Atlético Cearense por 1 a 0 em jogo válido pela segunda rodada do Estadual. No Elzir Cabral, o time de Paulinho Kobayashi encontrou dificuldades para criar chances claras. O gol da partida foi marcado por Davi Torres.

O jogo

Sem tempo para as equipes se estudarem, o único gol da partida já saiu aos dois minutos. Em cobrança de falta antes do meio-campo, o zagueiro Domingos lançou a bola para o ataque, a defesa do Ferroviário afastou mal e o atacante Davi Torres cabeceou para abrir o placar no Elzir Cabral.

A partir do tento do Atlético, o Ferroviário começou a controlar mais a partida, mas encontrou muita dificuldade para criar devido ao campo molhado, além da boa organização defensiva da Águia. Jogadores como Erick Pulga e Ciel sofreram marcação pesada e pouco participaram das ações ofensivas.

Logo após a parada técnica para hidratação, o Atlético Cearense teve um pênalti a seu favor. O atacante Ari driblou o defensor do Ferroviário e sofreu a falta dentro da área cometida pelo goleiro Douglas Dias. O próprio camisa 9 cobrou a penalidade, isolou a bola e perdeu a chance de ampliar o placar.

Com o pênalti da Águia desperdiçado, o Ferroviário melhorou seu desempenho ofensivo, porém não conseguiu chegar ao gol. O time comandado por Paulinho Kobayashi encontrou o corredor central muito congestionado por jogadores do Atlético, dificultando assim triangulações e chances claras de gol.

Na segunda etapa, o Tubarão aumentou seu ritmo e deixou o jogo mais intenso. Com boas movimentações, a equipe coral conseguiu pressionar o Atlético. Aos 15 minutos, Ciel teve chance clara frente a frente com o goleiro e acabou finalizando para fora.

No entanto, mesmo com a pressão, a criação coral não estava nos melhores dias. O Tubarão até tentou, mas a defesa da Águia da Precabura permaneceu segura até o final da partida.

Ficha Técnica

Ferroviário

4-4-2: Douglas Dias; Wesley (Hugo Freitas), Roni Lobo, Fabão (Edgar) e Mattheus Silva (Zé Carlos); Vinícius Paulista (Kiuan), Lincoln, Felipe Guedes e Matheus Lima (Cairo); Erick Pulga e Ciel. Técnico: Paulinho Kobayashi.

Atlético Cearense

4-3-3: Frank; Diego, Domingos, Matheus Goveia (Nanim) e Digão; Geilson, Lucas Maranguape e Elanardo; Ari (Rai), Siloé e Davi Torres (Douglas). Técnico: Michel Lima.

Local: Estádio Elzir Cabral, em Fortaleza/CE

Data: 25/01/2023

Horário: 15h30

Árbitro: Adriano Barros

Assistentes: Marco Aurélio Lima Filho e Francisco Borges de Sousa Filho

Cartões amarelos: Ari (Atlético), Felipe Guedes (Ferroviário), Zé Carlos (Ferroviário) e Nanim (Atlético)

Gols: 2min/1T - Davi Torres (Atlético)



