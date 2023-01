Ferroviário anuncia venda de ingressos para jogo contra o ASA

Partida decisiva pelas eliminatórias da Copa do Nordeste será realizada na quinta-feira, 5, às 20 horas, no Estádio Presidente Vargas

O Ferroviário anunciou os valores dos ingressos para a partida diante do ASA pelas eliminatórias da Copa do Nordeste de 2023. Os torcedores do Tubarão poderão adquirir os bilhetes a partir de R$ 15 (meia).

Os ingressos começarão a ser comercializados nesta terça-feira, 3, com valores especiais: R$ 30/15 para arquibancadas e R$ 50/25 para o setor com cadeiras. Por meio das redes sociais, o clube coral solicitou o apoio da sua torcida: "Agende-se e compareça para apoiar o Ferrão. Só a vitória interessa para passarmos de fase."

Ferroviário no Nordestão

Visando uma vaga na fase de grupos da Copa do Nordeste de 2023, o Tubarão enfrenta a equipe alagoana na quinta-feira, 5, às 20 horas, no Estádio Presidente Vargas, em jogo único. Em caso de classificação para a próxima fase, o Ferroviário ainda encara o vencedor do confronto entre Confiança-SE e Sousa-PB, também em jogo único, no domingo, 8, para poder chegar a fase de grupos do torneio regional.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Copa São Paulo: Floresta estreia nesta segunda diante do Flamengo

Com dois gols de Ciel, Ferroviário vence amistoso contra sub-20 do Ceará

FCF divulga tabela detalhada da primeira rodada do Campeonato Cearense 2023; veja

Tags