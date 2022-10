Ceará x Cuiabá: SSPDS promete identificar vândalos e MPCE quer retirada de cadeiras

Uma reunião com representantes da Secretaria do Esporte e Juventude (Sejuv), órgãos de segurança do Estado do Ceará, Federação Cearense de Futebol (FCF) e Ministério Público do Ceará, via Núcleo do Desporto e Defesa do Torcedor (Nudtor), discutiram o episódio de violência ocorrido no Castelão na partida entre Ceará e Cuiabá, no domingo, 17.

O secretário do Esporte e Juventude, Rogério Pinheiro, explicou que a evacuação de torcedores pelo gramado, utilizando as saídas laterais (vomitórios), faz parte de um protocolo de segurança e que o processo foi feito com o intuito de preservar a integridade física dos torcedores que estavam no setor inferior norte da arquibancada e coordenado pela Polícia. Foi a primeira vez que esse tipo de ação foi feita e durante a execução, algumas pessoas invadiram o campo de jogo para confrontar jogadores.

Os torcedores que partiram para cima dos jogadores, assim como aqueles que se enfrentaram no setor superior norte ou arremessaram cadeiras deverão ser identificados por uma equipe da Polícia Civil designada especialmente para isso. A informação foi dada pelo secretário de Segurança Pública do Estado, Sandro Caron, que prometeu velocidade na apuração e assegurou que as pessoas responsáveis pelos atos de violência serão processadas de acordo com os crimes previstos no código penal brasileiro, tais como formação de quadrilha e tentativa de homicídio.

O tema de torcidas organizadas foi abordado na reunião por conta do início da confusão ter sido promovido no setor onde estava a principal organizada do Ceará Sporting Club. O titular do Nudtor, Edvando Elias de França, propôs a retirada de cadeiras do local onde esses grupos de torcedores assistem aos jogos, “para que em caso de novos conflitos, não sejam utilizadas (as cadeiras) como forma de violência ou objeto de arremesso”. O promotor disse que já conversou com o titular da Sejuv e está dialogando com os clubes sobre a medida.

Uma outra medida sugerida pelo MPCE é a implantação de um sistema de biometria ou identificação ou identificação facial para banir os envolvidos em episódios de violência dos estádios. “Ontem mesmo foram presas várias pessoas e elas foram banidas, mas o controle do banimento não é feito com eficiência por falta dessa biometria”, afirmou Edvando. Sete pessoas foram presas ainda no Castelão, após o jogo de domingo.

O promotor informou ainda que vai acompanhar a apresentação de um projeto piloto de identificação de torcedores na quarta-feira, no Maracanã, na partida entre Flamengo e Corinthians, válida pela final da Copa do Brasil. “Em outro momento trazer essa biometria para o Castelão”, propõe.

A Sejuv ainda não conseguiu contabilizar todo o dano material causado pela confusão em Ceará x Cuiabá, mas Rogério Pinheiro afirmou que o mais importante foi não ter ocorrido nenhum caso de maior gravidade, com relação a feridos. O secretário elogiou a ação da Polícia Militar por conta disso.



