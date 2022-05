Após início difícil, Ferroviário mostra evolução e cresce de produção na Série C

Com três vitórias seguidas, o Ferroviário vem em crescimento no Campeonato Brasileiro Série C e já é o quarto colocado da competição. O técnico Roberto Fonseca, que chegou a ver o time chegar a 10 jogos sem vencer, vem encontrando o equilíbrio e a confiança que a equipe precisava para brigar pelo acesso.

Além dos triunfos recentes, o Tubarão da Barra não sofreu gol nesses três jogos e vem ganhando cada vez mais a confiança do torcedor, que tem comparecido em peso no Elzir Cabral, fazendo uma bela festa e cantando do início do ao fim das partidas.

Fonseca chegou à equipe coral após as eliminações na primeira fase da Copa do Brasil e na semifinal do Campeonato Cearense, junto a diversos reforços. Mas nas duas primeiras rodadas da Terceirona, foram duas novas derrotas, que deixaram o time na zona de rebaixamento.

Na estreia diante do Mirassol-SP, fora de casa, o Ferroviário fez um bom jogo, e até saiu na frente, mas viu o time paulista, que hoje lidera o certame, conseguir a virada em dois gols de bola parada. Apesar do revés, Roberto Fonseca considera essa a melhor partida técnica do time e que faltou uma "melhor sorte" para conquistar um resultado melhor.

Na sequência, o Ferrão recebeu o ABC-RN, mas longe de casa, em jogo que marcou a estreia da Arena Romeirão. Nesse confronto, o Tubarão começou jogando para cima, pressionando, e teve um pênalti não marcado logo no início da partida, que poderia ter mudado os rumos do duelo, mas depois sofreu três gols em jogadas em velocidade, ainda no primeiro tempo, e complicou uma reação da equipe, que chegou a fazer um gol na etapa final, mas não o suficiente para evitar nova derrota.

O primeiro triunfo veio na terceira rodada, no duelo entre cearenses contra o Atlético-CE. O jogo foi disputado novamente na Arena Romeirão, mas sob o mando da Águia da Precabura. Não foi uma grande partida do Ferroviário, mas a equipe conseguiu uma vitória por 1 a 0 com um gol contra, e conquistou um resultado importante para deixar a zona de rebaixamento.

Com os dois jogos seguintes em casa, o clube optou por trazer essas partidas para o Estádio Elzir Cabral, onde costuma ter bom retrospecto na história do Campeonato Brasileiro, e a estratégia deu muito certo. A torcida compareceu em peso e o Ferrão conquistou duas excelentes vitórias contra Botafogo-PB e São José-RS, sem sofrer gols em nenhuma delas.

Mas muito além da força do estádio e do incentivo do torcedor, o Ferroviário vem desenvolvendo um equilíbrio tático, físico e mental, que muitas vezes fizeram falta ao clube no início da temporada, que tinha dificuldades em matar jogos em que estava bem e acabava sofrendo empates, ou até viradas, como foi na eliminação na Copa do Brasil.

Wagninho tem sido um dos principais nomes desse novo Ferroviário. O meia tem tido boas atuações, seja participando da construção das jogadas, como chegando na área para concluir. Em três jogos como titular, o atleta fez o gol da vitórias diante do Botafogo-PB e abriu o placar contra o São José-RS.

Em coletiva após a última partida, Roberto Fonseca destacou o crescimento da equipe como conjunto e elogiou a entrega dos jogadores.

"Nós fomos acertando, e os jogadores que deram uma oscilada tem feito partidas muito boas, e isso faz com que o conjunto se sobressaia. Nós fomos competitivos nesses dois últimos jogos, e eu acredito que a gente vem crescendo, principalmente, na moral", disse.

O Ferrão terá mais tempo de preparação, já que só entra em campo na outra terça-feira, 17, quando visita o Confiança-SE, pela sexta rodada da Série C.

