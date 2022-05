Ferroviário completa 89 anos; clubes cearenses parabenizam

Aniversariante do dia, o Ferroviário completou 89 anos de existência nesta segunda-feira, 9/5. Fundado em 1933 no Setor de Locomoção da Rede de Viação Cearense (RVC), o Tubarão da Barra tem em sua história nove títulos do Campeonato Cearense, um deles de forma invicta, conquistado em 1968, além de um Campeonato Brasileiro da Série D (2018). Através das redes sociais, Ceará, Fortaleza e Floresta parabenizaram o Coral.

“Parabéns pelos seus 89 anos, @ferroviario! Vida longa, por um futebol cearense cada vez mais forte. SA”, publicou o perfil do Alvinegro de Porangabuçu.

Sobre o assunto Cariús completa 100 jogos pelo Ferroviário: "marca expressiva"

Após início difícil, Ferroviário mostra evolução e cresce de produção na Série C

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“Fala, @ferroviario! Passando desejar felicitações ao Tubarão da Barra pelos seus 89 anos de vida! Que o futebol cearense possa crescer ainda mais”, compartilhou a página do Tricolor do Pici.

"Salve, Salve F A C é o time dos maiorais e é @ferroviario os donos das inicias. Parabéns pelos 89 anos de história, títulos e glórias no futebol estadual, regional e nacional. Saudades alviverdes, FERRÃO", comentou o Verdão da Vila Manoel Sátiro.

Na atual temporada, o Ferrão chegou à semifinal do Campeonato Cearense, pelo qual foi eliminado pelo Fortaleza. Na Série C, a equipe tem tido um ótimo início. Apesar do revés para o ABC na estreia do certame, o Tubarão se recuperou e emplacou três vitórias nos últimos três jogos, chegando a quarta colocação da tabela.

Na rica história do clube da Barra do Ceará, o jogador que mais vezes vestiu a camisa do Ferroviário foi o zagueiro Manoelzinho, com 403 jogos entre 1946 e 1962. O maior goleador é o atacante “Macaco”, com 115 gols entre 1952 e 1959, seguido de Fernando (109 gols entre 1944 e 1964) e Zé de Melo (95 gols entre 1955 e 1966).

Confira outros recordistas pelo Ferroviário:

Goleiro com mais jogos: Zé Dias (197 partidas entre 1944 e 1957)



Técnico com mais jogos e títulos: Babá (203 jogos e seis títulos entre 1947 e 1959)



Melhor média de gol por jogo: Edson Cariús em 2018/2019 (0,75 gol/jogo, 47 gols em 63 partidas)



Dados obtidos no site oficial do Ferroviário.