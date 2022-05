Cariús completa 100 jogos pelo Ferroviário: "marca expressiva"

Ídolo do Ferroviário, o atacante Edson Cariús completou a marca de cem jogos com a camisa do Ferroviário. Homenageado antes da partida contra o São José na tarde desse sábado, 7, o camisa 9 marcou um dos gols da vitória por 2 a 0 pelo Campeonato Brasileiro Série C.

“Fico muito feliz por alcançar a marca de cem jogos com a camisa de um clube tão tradicional como o Ferroviário”, afirmou ele, complementando que felicidade maior era a conquista da vitória do time.

A partida foi realizada no estádio Elzir Cabral, em Fortaleza, e foi acompanhada por um outro atacante que também fez história com a camisa coral: o ídolo Jardel, que assistiu ao lado do presidente Newton Filho o terceiro triunfo consecutivo do Ferroviário na Série C.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“Nosso torcedor compareceu, nos empurrou durante os 90 minutos e nos ajudou muito na conquista desta importante vitória. Então, por conta de tudo isso, posso dizer que foi um jogo perfeito para coroar essa marca expressiva. Espero permanecer no Ferroviário e conquistar ainda mais com essa camisa que eu amo tanto”, completou Cariús.



Tags