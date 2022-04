Série D: Icasa visita Afogados para manter 100%; Pacajus e Crato jogam em casa por primeiro triunfo

Segunda rodada da quarta divisão já começa nessa sexta-feira, 22, com o Cacique do Vale em campo contra o Castanhal-PA; Equipes do Cariri entram em campo no domingo, 24

Com três cearenses na disputa, a segunda rodada do Campeonato Brasileiro Série D acontece neste fim de semana. E nesta sexta-feira, 22, já temos o primeiro clube do Estado a entrar em campo, já que o Pacajus recebe o Castanhal-PA, às 20 horas, em busca da primeira vitória na competição. Icasa e Crato jogam no domingo, 24, contra Afogados-PE e América-RN, respectivamente.

O Índio do Vale do Caju está no grupo A2 do certame nacional e visitou o 4 de Julho-PI na primeira rodada, e até saiu na frente, com Daniel Passira, de pênalti, mas sofreu o empate no fim do primeiro tempo e trouxe um ponto para casa.

Agora o clube fará sua estreia em casa em busca de seus primeiros três pontos. O jogo será contra o Castanhal-PA, que lidera o grupo por ter vencido o Moto Club-MA por 3 a 0 na estreia. O Cacique do Vale encerrou a preparação nessa quinta-feira, 21, e já está concentrado para a partida que acontece já nesta sexta-feira, às 20 horas, no Estádio João Ronaldo. Os ingressos estão à venda na Orel Conceitos e na bilheteria do estádio, com valores de R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia).

Já o Crato, que passa por um momento bem conturbado com o rebaixamento no estadual e as suspeitas de manipulação de resultados, joga em casa pela primeira vez por uma competição nacional. A equipe enfrenta o tradicional América-RN, no Estádio Mirandão, no próximo domingo, 24, às 15 horas.

O Azulão está no grupo A3 e estreou na Série D com uma derrota fora de casa para o Retrô-RN, por 2 a 0, com os dois gols na segunda etapa. O clube vê na competição uma oportunidade de dar uma volta por cima, e uma vitória em casa já seria um começo para essa retomada.

Único cearense que venceu na primeira rodada, o Icasa visita o Afogados-PE também neste domingo, às 16 horas. A partida acontece no Estádio Vianão, na cidade de Afogados da Ingazeira/PE.

O Verdão vem de um triunfo por 1 a 0 sobre o Globo-RN, em jogo que marcou a reestreia do clube na nova Arena Romeirão. Assim como o Crato, o clube também está no grupo A3, e caso vença novamente, fica entre os líderes e em uma situação mais confortável para o decorrer da competição.

Os grupos da Série D possuem oito equipes cada, onde todos se enfrentam em jogos de ida e volta e os quatro primeiros avançam para a segunda fase, que será disputada em mata-mata. A competição segue no formato eliminatório até a final, com os quatro semifinalistas garantindo acesso à Série D.

