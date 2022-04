Ferroviário vai jogar no novo Romeirão na estreia em casa pela Série C

Tubarão será o primeiro clube do Estado a fazer uma partida oficial na arena recém entregue pelo Governo do estado à população do Cariri

O Ferroviário vai ser o primeiro time cearense a jogar uma partida oficial na nova Arena Romeirão. O duelo do Tubarão contra o ABC-RN, marcado para sábado, 16, válido pela segunda rodada da Série C do Brasileiro, foi transferido para a praça esportiva do Cariri.

A confirmação foi feita pela CBF na noite de segunda-feira, 11. Anteriormente o jogo seria realizado no estádio Ronaldão, em Pacajus, mas mudou de local “para garantir melhores condições de transmissão, no que se refere à iluminação adequada e estádio com melhores instalações”, segundo o comunicado oficial.

O jogo segue mantido para às 17 horas. Segundo o site da CBF, a transmissão será feita pela Band, na TV aberta, DAZN, por streaming, e no TikTok. O Ferroviário busca reabilitação após derrota para o Mirassol-SP, fora de casa, na rodada de estreia.

Mudança:

16/4 (Sáb) - Ferroviário x ABC - 17 horas

Saiu do estádio Ronaldão, em Pacajus, para o estádio Arena Romeirão, em Juazeiro do Norte.

