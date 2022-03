Arena Castelão receberá os dois jogos da final do Campeonato Cearense

O presidente do Caucaia, Roberto Góis, confirmou ao Esportes O POVO que os dois duelos diante do Fortaleza serão realizados no Gigante da Boa Vista nos dias 9 e 23 de abril

O presidente do Caucaia, Roberto Góis, confirmou ao Esportes O POVO que os dois jogos da final do Campeonato Cearense serão realizados na Arena Castelão. Os jogos estão marcados para 9 e 23 de abril.

O mandatário da Raposa havia falado mais cedo ao programa Trem Bala, da TV Ceará, que queria o jogo de ida — que terá mando do Caucaia — em Pacajus, mas voltou atrás e manteve os dois duelos da decisão no Gigante da Boa Vista.

"Eu estava com planejamento para levar a Pacajus, mas a gente tem que ser consciente que o estádio não tem capacidade para levar uma final de Campeonato Cearense, para manter a torcida do Fortaleza, do próprio Caucaia, e os outros torcedores admiradores do futebol", disse o presidente da Raposa Metropolitana.

O clube não especificou quais foram os acordos feitos, mas na entrevista ao Trem Bala dessa quinta-feira, 17, Góis havia comentado que iria solicitar que o Fortaleza assumisse as despesas da operação do duelo caso a partida acontecesse no Castelão.

Segundo apurou o Esportes O POVO, os jogos terão arbitragem local e árbitro de vídeo.

