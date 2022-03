Ferroviário segue preparação visando o jogo de volta contra o Fortaleza

Com foco no jogo de volta diante do Fortaleza, pelo Campeonato Cearense, o Ferroviário realizou sua primeira atividade na Vila Olímpica Elzir Cabral com todo o grupo de jogadores disponível visando o duelo. No treino de quarta-feira, 9, só o elenco que não atuou no jogo de ida entrou em campo, enquanto os demais fizeram trabalho regenerativo.

Sob o comando do técnico Paulinho Kobayashi, os atletas da do Tubarão da Barra realizaram uma atividade técnica em que foram trabalhadas situações de transições ofensivas e defensivas, além do controle na posse de bola. A equipe coral encerra a preparação para o confronto diante do Tricolor do Pici na tarde desta sexta-feira, 11, com o treino de apronto no gramado do Elzir Cabral.

Apesar da derrota por 1 a 0 no primeiro jogo da semifinal, o goleiro Jonathan ressalta que a desvantagem de apenas um gol pode ser revertida. Ciente da possibilidade da decisão ir para os pênaltis, o arqueiro coral se mostrou confiante e diz que tem se preparado para essa situação.

"Conseguimos fazer um bom resultado no jogo de ida, apesar de não ter sido o que gostaríamos. Mesmo com a derrota, é um placar reversível. Temos condições de entrar em campo no sábado e sair com a vitória. Se for para os pênaltis, estou me preparando, tanto fisicamente como psicologicamente, para ter condições de ajudar a minha equipe conquistar essa classificação", disse.

O técnico Paulinho Kobayashi ainda busca a sua primeira vitória no comando do Tubarão da Barra, são três empates e duas derrotas, entre elas uma eliminação na Copa do Brasil para o Nova Venécia-ES. E se quiser avançar para a final, só um triunfo no sábado interessa. Caso a equipe coral fique fora da final, terá cerca de um mês sem jogos oficiais até o início da Série D do Campeonato Brasileiro.

O Ferroviário precisa vencer o Fortaleza por dois gols de diferença para chegar à final do Estadual. Em caso de vitória simples, a decisão irá para os pênaltis. As equipes se enfrentam neste sábado, 12, às 17h45min, na Arena Castelão.

