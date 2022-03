Processo da FCF contra o Crato é extinguido em julgamento do TJDF-CE

Federação já estava satisfeita com a suspensão do Crato na última rodada e pediu a extinção do processo; decisão empatou em 3 a 3 e foi decidida pelo presidente como voto de minerva

O TJDF-CE realizou o julgamento da medida inominada da Federação Cearense de Futebol (FCF) contra o Crato Esporte Clube, e decidiu extinguir o caso. A votação terminou empatada em 3 a 3 e o presidente do órgão, Fred Bandeira, por voto de minerva, decidiu pela suspensão. A mentora havia pedido suspensão da agremiação por suspeita de participação do Azulão em manipulação de resultados no Campeonato Cearense 2022.

Os advogados que estiveram presentes foram o Marcelo Oliveira pelo Crato, Leandro Vasques e Eugenio Vasques pela FCF e Eduardo de Salles e Alex Santiago pelos quatro semifinalistas.

Ainda nas preliminares, todos os advogados foram a favor da suspensão do processo, mas o relator indeferiu o pedido. Foi defendido, posteriormente, que o processo deveria ser extinguido, já que a liminar tinha satisfeito o pedido. A promotoria concordou e três auditores acompanharam. A decisão empatou em 3 a 3 e foi decidida pelo presidente com o voto de minerva, extinguindo o caso.

Segundo Eugênio Vasques, jurídico da Federação, a entidade já havia atingido o seu propósito, que era o de suspender o Crato da última rodada a fim de evitar manipulação, já que o duelo contra o Ferroviário não teria impacto na classificação final.

"O pedido já foi atendido. O clube não jogou, e aquele prejuízo que a gente poderia ter naquela partida deixou de existir porque era um jogo que não valia absolutamente nada, o Crato estava rebaixado e o Ferroviário classificado".

Com isso, os resultados do Campeonato Cearense conquistados dentro de campo seguem válidos e o certame segue, por hora, com os duelos de semifinal confirmados. A decisão não impede que o Crato e as pessoas envolvidas em manipulações de resultados que forem apontadas no inquérito que segue em sigilo sejam julgadas posteriormente por seus atos.

Com informações do repórter Brenno Rebouças

