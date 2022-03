STJD defere efeito suspensivo e mantém realização do Campeonato Cearense

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol (STJD) atendeu ao pedido da Federação Cearense de Futebol (FCF) e dos clubes semifinalistas do certame e deferiu o efeito suspensivo aplicado pelo Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol do Ceará (TJDF-CE) que pedia a suspensão do estadual e aplicação de WO em todos os jogos do Crato por suspeita de manipulação de resultados.

Segundo o órgão, é "absolutamente incongruente" a paralisação de um Campeonato Estadual por inteiro em um calendário de Copa do Mundo e com diversos compromissos comerciais e desportivos por conta de uma única equipe que ainda se encontra em sede de inquérito.

Além disso, o documento fala que existem "diversas irregularidades processuais" na decisão e que poderiam causar danos irreversíveis e irreparáveis ao campeonato.

Com isso, o relator Felipe Bevilacqua determinou o mantimento do calendário do Campeonato Cearense 2022 até o julgamento final da Corte do STJD.

