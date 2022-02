Invictos no Cearense, Caucaia e Ferroviário esperam adversários na semifinal

Raposa Metropolitana surpreendeu com excelente campanha e terminou a primeira fase na liderança, já o Tubarão, vinha como favorito, mas empatou muitas vezes e teve que se contentar com segunda vaga

Garantidos na semifinal do Campeonato Cearense, Caucaia e Ferroviário aguardam seus adversários que virão dos confrontos de quartas-de-final. A Raposa Metropolitana jogará contra o vencedor de Ceará x Iguatu, enquanto o Tubarão da Barra enfrenta quem passar de Fortaleza x Pacajus.

De acordo com o regulamento do certame estadual dessa temporada, Fortaleza e Ceará só estreiam na fase de mata-mata, enfrentando o 3º e 4º colocados da primeira fase. Os dois primeiros, no caso de Caucaia e Ferroviário, ficam no aguardo dos vencedores destes confrontos.

O Caucaia fez campanha surpreendente na primeira fase e liderou o primeiro turno durante as 14 rodadas, de forma invicta. A Raposa Metropolitana venceu oito jogos e empatou seis, terminando com 30 pontos, quatro a mais que o segundo colocado, Ferroviário, garantindo vaga para a Copa do Brasil e para o Brasileirão Série D em 2023.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Campeonato Cearense: com término da 1ª fase, Ceará e Fortaleza têm adversários definidos

Ceará e Fortaleza farão jogos de ida como mandantes nas quartas do Cearense 2022

O rubronegro chegou para a temporada com o modesto objetivo de permanecer na primeira divisão, mas aos poucos foi mostrando que podia sonhar mais alto. A equipe do técnico Roberto Carlos estreou com uma vitória sobre o Pacajus e depois conseguiu um empate com o favorito Ferroviário. A partir da terceira rodada, emplacou uma sequência de cinco vitórias seguidas, encaminhou a classificação e garantiu a primeira colocação com duas rodadas de antecedência.

O maior destaque do Caucaia no certame tem sido a defesa, a menos vazada da primeira fase. O goleiro Célio, dono de ótimas atuações, foi um dos responsáveis pela consistência defensiva da Raposa Metropolitana. Por outro lado, Vanderlan e Vitinho, juntos, foram responsáveis por metade dos gols feitos do time, com cada um anotando cinco tentos.

Já o Ferroviário, chegou para a primeira fase como favorito, com a maior folha salarial e consolidado na Série C nacional. E mesmo terminando a primeira fase de forma invicta, o time chega com vários sinais de desconfiança. Foram nove empates e seis vitórias, sendo que um desses triunfos ainda foi atribuído sem ter jogo, por conta da suspensão do Crato.

A campanha acabou frustrando, já que o Tubarão perdeu a chance de se classificar para a Copa do Brasil, por não ter ficado na primeira colocação, mas foi o suficiente para garantir a equipe coral na semifinal. Edson Cariús foi o grande destaque do Ferroviário, anotando oito gols, e terminando a primeira fase como artilheiro da competição.

O Ferroviário ainda perdeu o técnico no decorrer da competição. Anderson Batatais foi demitido após o empate diante do Atlético-CE, e Paulinho Kobayashi assumiu o time faltando quatro rodadas para o fim da primeira fase e ainda busca seu primeiro triunfo dentro de campo, já que sob o comando do novo treinador, foram três empates e uma vitória por WO.

Tags