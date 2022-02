Pacajus goleia Crato em rodada marcada por empates no Estadual; veja resultados

Pela 10ª rodada do Campeonato Cearense, Pacajus atropela Crato, Icasa e Caucaia não saem do zero e Maracanã e Iguatu ficam no 2 a 2

Em uma rodada marcada por três empates nos quatro jogos do Campeonato Cearense disputados neste sábado, 5, o destaque ficou para o time do Pacajus, que bateu o Crato por 5 a 0, no estádio Ronaldão. O atacante Edson deixou sua marca três vezes na partida, já os outros gols foram anotados por Zé Aquiraz e Rayro.

A vitória do Pacajus recoloca de vez o Cacique do Vale do Caju na briga por uma vaga na próxima fase, com 13 pontos conquistados, e passa a ocupar a quarta colocação na tabela.

Já o Crato segue afundado na última colocação, com apenas cinco pontos, estando a seis do Iguatu, primeira equipe fora da zona de rebaixamento. Nesta rodada, o Azulão do Centro-Sul perdeu uma posição na tabela, após ficar no 2 a 2 com o Maracanã.

O confronto entre Maracanã e Iguatu aconteceu no estádio Domingão, em Horizonte. O primeiro gol da partida foi marcado por Dudu Itapajé, de bicicleta, aos 38 minutos da primeira etapa. O Iguatu encontrou o empate ainda antes do intervalo. Aos 46 minutos, Romário recebeu a bola dentro da área, se livrou da marcação e deixou tudo igual.

Aos 20 minutos do segundo tempo, o Iguatu chegou à virada. Davi saiu na cara de Luiz Carlos e deslocou o goleiro para ampliar o marcador. Diante do resultado adverso, o Maracanã foi em busca do empate. Aos 30 minutos, após cobrança de escanteio, Sorriso marcou de cabeça e deu números finais ao jogo, 2 a 2.

Com o resultado, o Maracanã se mantém na terceira colocação, com 14 pontos. Já o Iguatu ocupa o sexto lugar, com 11 pontos. Apenas quatro pontos separam o Azulão do Centro-Sul do Atlético-CE, primeira equipe dentro da zona de rebaixamento do campeonato.

A diferença podia ser ainda maior caso a Águia da Precabura não tivesse achado o empate com o Ferroviário aos 47 minutos da segunda etapa. Em jogo morno, as duas equipes pouco criaram no estádio Elzir Cabral.

Já Icasa e Caucaia não saíram do zero, no estádio Inaldão. O resultado mantém a equipe da região metropolitana na ponta da tabela, com 22 pontos, dois a mais que o Ferroviário. Já o Icasa perde uma posição, após a 10ª rodada, com 13 pontos, o verdão do Cariri está em quinto e fora da zona de classificação para a próxima fase do campeonato.

A próxima rodada do Campeonato Cearense 2022 será realizada na terça-feira, 8. O Atlético-CE recebe o Iguatu, no Domingão. Já o líder Caucaia vai ao Mirandão visitar o Crato. Ferroviário e Maracanã se enfrentam no Elzir Cabral. Por fim, o Pacajus mede forças com o Icasa, no Ronaldão.

