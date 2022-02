Com gols no fim, Ferroviário e Atlético-CE empatam em 1 a 1 pelo Estadual

Na tarde deste sábado, 5, Ferroviário e Atlético-CE empataram em 1 a 1, no estádio Elzir Cabral. Em um jogo pouco movimentado, as duas equipes guardaram as principais emoções para o fim da partida. O Ferrão abriu o placar aos 44 minutos do segundo tempo, em gol marcado pelo zagueiro André Baumer. Já a Águia da Precabura encontrou o empate aos 47 do segundo tempo em um golaço de Dim.



O empate frustra o objetivo das duas equipes. O Ferroviário buscava a vitória para chegar à liderança do Estadual. Já o Atlético-CE precisava dos três pontos para fugir da zona de rebaixamento. Com o resultado, o Ferrão chegou aos 20 pontos e segue estacionado na segunda colocação. Para a Águia, o ponto conquistado leva a equipe aos sete pontos no campeonato, o que não é capaz de tirar o time da parte de baixo da tabela.

O jogo

O primeiro tempo da partida foi de poucas emoções. O Ferroviário até parecia disposto a tirar o zero do placar, mas não conseguiu transformar o domínio das ações de jogo em gols.

Os primeiros 15 minutos de jogo foram marcados pela presença do Ferrão no campo de ataque. Diónatan Kipper, goleiro do Atlético-CE, viu a bola circular a sua área por diversas vezes, mas foi pouco exigido, devido à dificuldade do Ferroviário em concluir as jogadas ofensivas.

Com problemas no setor de criação, o Atlético-CE incomodou o Ferroviário apenas aos 17 minutos de jogo. Ewerton Potiguar chutou de fora da área, a bola não teve a direção do gol, mas assustou o goleiro coral.

Cinco minutos depois veio a resposta do Ferrão. Roni cobrou falta, que foi defendida pelo goleiro da Águia. Aos 32 minutos, o Tubarão da Barra teve sua melhor chance na primeira etapa. Wandson recebeu sozinho dentro da grande área, mas teve a finalização travada por Roberth, quando o gol já parecia certo.

Os minutos finais do primeiro tempo foram de mais pressão do Ferroviário. Aos 45 minutos, Wandson, mais uma vez, tentou abrir o placar para o Tubarão da Barra. O chute do camisa 11 encontrou os braços do goleiro Diónatan.

Aos 46 minutos, foi a vez de Valderrama tentar de fora da área e também parar na boa defesa do goleiro da Águia. No último lance do primeiro tempo, Mauri tentou surpreender o goleiro Diónatan em uma cobrança de escanteio, mas a tentativa de gol olímpico não deu em nada.

Já no segundo tempo, o Atlético-CE parecia disposto a mudar o enredo da partida. Aos 30 segundos da etapa complementar, Ewerton Potiguar achou o caminho das redes, mas a arbitragem assinalou impedimento no lance.

A primeira chegada do Ferrão na segunda etapa saiu dos pés de Valderrma, aos 12 minutos. Após um corte errado da defesa do Atlético, a bola sobrou dentro da área para o camisa 17 coral, que isolou.

O Ferrão tentava pressionar, mas esbarrava no bom posicionamento defensivo da Águia. Após os 30 minutos da etapa complementar, a equipe coral tentava acelerar o jogo, mesmo com o aparente desgaste físico do time. Já o Atlético-CE não conseguia assustar. A baixa produção ofensiva ficou resumida a alguns chutões de fora da área.

O marasmo da partida só foi alterado aos 44 minutos de jogo. No abafa, um cruzamento do camisa dois do Ferrão, Roni, encontrou a cabeça do zagueiro André Baumer, para a alegria dos torcedores presentes no Elzir Cabral. Entretanto, a alegria coral durou pouco. Aos 47 minutos, Dim acertou um belo chute de fora da área e deu números finais ao jogo.

