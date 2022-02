Após empate no Estadual, Ferroviário demite técnico Anderson Batatais

Contratado na reta final da Série C 2021, treinador encerra sua segunda passagem pelo Tubarão da Barra com apenas 16 jogos disputados

Anderson Batatais não é mais técnico do Ferroviário. O clube comunicou a demissão do treinador na noite deste sábado, 5, logo após o empate do Tubarão da Barra por 1 a 1 diante do Atlético Cearense, vice-lanterna da primeira fase do Campeonato Cearense.

O técnico deixa o comando do time com a equipe coral na vice-liderança do estadual, com 20 pontos conquistados, dois a menos do que o líder Caucaia, com 22. Com dez jogos disputados pelo certame, o Ferroviário está invicto na competição, com cinco vitórias e cinco empates.

Sobre o assunto Pacajus goleia Crato em rodada marcada por empates no Estadual

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Anunciado pelo Tubarão da Barra em setembro de 2021, Anderson chegou ao clube coral na reta final da Série C na temporada passada. A segunda passagem do treinador pelo Ferroviário durou apenas 16 jogos. No período, a equipe acumulou sete vitórias, oito empates e apenas uma derrota, com 60,4% de aproveitamento.

Apesar do bom aproveitamento, sob o comando de Batatais, o Tubarão da Barra acumulou eliminações na fase de grupos da Série C e na fase preliminar da Copa do Nordeste.

Tags