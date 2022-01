Fortaleza x Ceará: Clássico-Rei válido pela Copa do Nordeste tem data definida

Válido pela terceira rodada da Copa do Nordeste, primeiro confronto entre os dois rivais na temporada 2022 será disputado no dia 5 de fevereiro, às 17h45min, na Arena Castelão

O primeiro Clássico-Rei da temporada já tem data definida. Fortaleza e Ceará jogarão no dia 5 de fevereiro, às 17h45min, na Arena Castelão, em jogo válido pela terceira rodada da Copa do Nordeste. Com a indefinição sobre a realização da partida entre o Sergipe e o Alvinegro do Porangabuçu, o duelo entre os dois rivais pode marcar a estreia do Vovô em 2022.

Mandante no Clássico-Rei, a partida deverá ser a terceira do Leão do Pici na competição, que enfrenta antes o Sousa-PB e o Floresta. Já o Ceará teve o duelo contra o Globo-RN adiado para o dia 8 de fevereiro, e, caso tenha o confronto contra o Sergipe mantido, fará o seu segundo jogo na Copa do Nordeste contra o rival tricolor.

A partida entre as duas equipes será transmitida pela TV Jangadeiro e pela plataforma de streaming Nordeste FC.

Por Pedro Mairton, especial para O POVO

