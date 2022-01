FCF anuncia novo Naming Rights para o Campeonato Cearense 2022

A Federação Cearense de Futebol (FCF) anunciou o novo patrocinador máster do Estadual para a nova temporada. A empresa 1XBET adquiriu o Naming Rights da competição, que será chamada de Cearense 1XBET 2022.

O novo patrocinador máster é uma empresa de apostas esportivas em diversos mais de 134 países, incluindo o Brasil. A companhia está ativa desde 2007 e já estampou as camisas de gigantes do futebol mundial, como Chelsea e Liverpool, e atualmente, o Barcelona.

A primeira fase do Campeonato Cearense tem início neste fim de semana. No sábado, 8, o Ferroviário encara o Iguatu, enquanto o Caucaia enfrenta o Pacajus. No domingo, 9, mais dois duelos: Maracanã x Atlético-CE e Icasa x Crato.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Redução de público nos estádios do Ceará será avaliada para próximo decreto

Ceará e Fortaleza só entram na competição a partir das quartas de final, previstas para acontecer em 22 de fevereiro. Os dois primeiros colocados da fase inicial da competição avançam para a semifinal, enquanto o terceiro e quarto vão encarar Vovô e Leão no mata-mata.

Primeira rodada do Campeonato Cearense 2022:

Sábado, 8

15 horas | Caucaia x Pacajus (Domingão)

16 horas | Iguatu x Ferroviário (Morenão)

Domingo, 9

15 horas | Maracanã x Atlético-CE (Domingão)

16 horas | Icasa x Crato (Inaldão)

Tags