Ferroviário oficializa a contratação do atacante Arthur Santos

O Ferroviário segue se reforçando para a temporada de 2022. Nesta quarta-feira, 5, o Tubarão da Barra oficializou a chegada do atacante Arthur Santos, de 21 anos, que se destacou na campanha de classificação do Sousa-PB para a Copa do Nordeste deste ano.

A carreira do atleta foi toda no futebol paraibano. Além do Sousa, Arthur também defendeu o Auto Esporte e o CSP, clube pelo qual foi formado. Com características de velocidade, o atleta chega para disputar por posição no setor ofensivo e já está treinando com o restante do grupo comandado pelo treinador Anderson Batatais.

Além de Arthur, o Ferroviário anunciou outras seis contratações: o goleiro Jean, o volante Valderrama, os zagueiros Eduardo Baumer e Éder Lima, e os atacantes Brunão e André Magno. A equipe da Barra do Ceará está em período de preparação para a estreia na primeira fase do Campeonato Cearense de 2022, que acontecerá neste sábado, 8, diante do Iguatu, às 16 horas, no estádio Morenão.

