Clássico-Rei: Fortaleza deverá manter divisão e ceder 30% do público para o Ceará

Mandante do duelo do próximo dia 17, Tricolor quer ficar com 70% da capacidade liberada do Castelão e aguarda aval em reunião com autoridades. Vovô teria direito a cerca de 15 mil torcedores no setor norte

A oito dias do primeiro Clássico-Rei com presença de público desde o início da pandemia de Covid-19, Fortaleza e Ceará alinham detalhes acerca da divisão de torcidas na Arena Castelão, que atualmente tem 80% da capacidade liberada. Mandante do duelo do próximo dia 17, às 21h30min, o Tricolor deverá destinar cerca de 30% dos lugares - todo o setor norte - para a torcida do Alvinegro e aguarda reunião na Federação Cearense de Futebol (FCF) para bater o martelo, apurou o Esportes O POVO.

Desde a Série A de 2019, os arquirrivais passaram a adotar a divisão de 70% dos ingressos para o clube mandante e os outros 30% para o visitante. A medida durou até o embate do dia 1º de fevereiro de 2020, último clássico disputado com presença de público, válido pela Copa do Nordeste.

Desde então, com os estádios vazios em razão da pandemia, Vovô e Leão se enfrentaram 12 vezes sem torcedores nas arquibancadas - duas pela Copa do Brasil, duas pela Copa do Nordeste, três pelo Campeonato Brasileiro e cinco pelo Campeonato Cearense. Os clubes voltaram a contar com presença de público no início do último mês de outubro, após liberação do Governo do Estado.

O aumento da capacidade utilizada ocorreu de forma gradativa e está atualmente em 80% - cerca de 50 mil pessoas -, número considerado pelos clubes para o cálculo da divisão de público no Clássico-Rei. O Fortaleza teria direito a cerca de 35 mil torcedores, enquanto o Ceará poderia receber 14.700 torcedores no setor norte - cadeiras superiores e inferiores.

Nos próximos dias, os clubes e todos os órgãos envolvidos se reunião na sede da FCF para a reunião de providências do jogo e apresentarão o plano de ação com estes números. Em caso de sinal positivo das autoridades, Leão e Vovô iniciarão os trâmites da parte operacional. O Ministério Público, por exemplo, já se posicionou a favor da presença das duas torcidas na partida.

