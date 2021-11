No G-10, Ceará e Fortaleza têm o mesmo aproveitamento no segundo turno da Série A

Em disputa por vagas nas competições continentais de 2022, Ceará e Fortaleza adotam foco total na reta final do Campeonato Brasileiro para atingir os objetivos. Juntos na elite nacional pela terceira temporada consecutiva, Vovô e Leão figuram entre os dez primeiros colocados e têm o mesmo aproveitamento no segundo turno da Série A: 45,5%.

Com a tabela de jogos em dia, tanto alvinegros quanto tricolores disputaram 11 jogos no returno até agora, com 15 pontos conquistados para cada lado. O escrete de Porangabuçu obteve três vitórias, seis empates e duas derrotas, com oito gols anotados e nove sofridos, enquanto o time do Pici somou cinco triunfos e seis reveses, com dez tentos a favor e 13 contra, conforme o site Sr. Goool.

No recorte do segundo turno do Brasileirão, o Ceará ocupa a nona colocação, com o Fortaleza logo atrás, na décima posição. Na classificação geral, o Leão ocupa o quinto lugar, com 48 pontos, e o Vovô está na 10ª colocação, com 39 pontos.

Presente no G-5 em todas as rodadas da Série A, o Tricolor tem 83,1% de chance de classificação inédita para a Copa Libertadores do próximo ano, de acordo com o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Já o Alvinegro conseguiu se distanciar da zona de rebaixamento com duas vitórias seguidas e soma 64,9% de chance de ir novamente para a Sul-Americana, segundo os cálculos da UFMG.

Os arquirrivais ainda podem ser beneficiados com a distribuição de mais vagas para os torneios de acordo com a posição final no Campeonato Brasileiro dos campeões da Libertadores (Palmeiras-SP ou Flamengo-RJ, Copa do Brasil (Atlético-MG ou Athletico-PR) e Sul-Americana (Athletico-PR ou RB Bragantino-SP).

Com Clássico-Rei marcado para o próximo dia 17, Ceará e Fortalezam voltam a campo neste meio de semana, pela 31ª rodada do Brasileirão: o Vovô visita o Athletico-PR na quarta-feira, 10, às 18h30min, na Arena da Baixada, em Curitiba, enquanto o Leão recebe o São Paulo, também na quarta, às 21h30min, na Arena Castelão.

Números do Ceará no returno da Série A:

11 jogos



15 pontos



3 vitórias



6 empates



2 derrotas



8 gols marcados



9 gols sofridos



45,5% de aproveitamento

Números do Fortaleza no returno da Série A:

11 jogos



15 pontos



5 vitórias



6 empates



10 gols marcados



13 gols sofridos



45,5% de aproveitamento

