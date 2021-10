Visando Clássico-Rei, FCF celebra público de 80% nos estádios e vai conversar com Fortaleza e Ceará

Mentora do futebol cearense até já havia solicitado ao Governo do Estado uma progressão na capacidade liberada até o duelo entre Ceará e Fortaleza e com o anúncio oficial, nesta sexta-feira, 29, vai trabalhar para a que a partida tenha as duas torcidas

O anúncio do aumento da liberação de público nos estádios cearenses para 80% da capacidade deles agradou a Federação Cearense de Futebol, que havia enviado um ofício para o Governo do Estado com a solicitação de ampliação da porcentagem atual, que é de 50%, pensando no Clássico-Rei do dia 17 de novembro, pela Série A do Brasileiro.

Válido pela 33ª rodada da Série A, o próximo encontro entre Fortaleza e Ceará voltará a contar com torcida na arquibancada após doze clássicos com portões fechados. O Tricolor será o mandante, mas a diretoria do clube ainda não discutiu internamente como vai operacionalizar a partida.

Há dez dias a CBF liberou a presença de visitantes nos jogos da Série A e a Secretaria de Saúde do Estado do Ceará não se opôs, mas até agora não houve venda de torcedores do time adversário nos jogos de Ceará e Fortaleza. A FCF entende, no entanto, que o Clássico-Rei deve ser realizado com a presença de tricolores e alvinegros e deve chamar os presidentes para conversar sobre o assunto pelo menos dez dias antes da partida.

Com 80% da capacidade, o Castelão poderá receber cerca de 51 mil torcedores. Se o Clássico-Rei acontecer com as duas torcidas, como pretende a FCF, os percentuais de divisão devem ser discutidos. Antes da pandemia do novo coronavírus, os clubes estavam adotando 70% do espaço para torcedores do mandante e 30% para visitantes.

O último Clássico-Rei a contar com público aconteceu no dia 1º de fevereiro de 2020, pela fase de grupos da Copa do Nordeste. Na ocasião, o Fortaleza também era mandante e o jogo, que terminou empatado em 1 a 1, teve 29.664 torcedores presentes.



