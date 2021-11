Partida do Cearense Feminino é encerrada por ausência de ambulância e gera imbróglio entre equipes

Pela quarta rodada da primeira fase do Campeonato Cearense Feminino, Guarany de Sobral e Tianguá entraram campo na última quarta-feira, 3, mas a partida durou apenas o primeiro tempo do jogo. O Cacique do Vale ganhava por 3 a 0 em casa quando uma atleta da equipe visitante precisou ser atendida após passar mal. Inicialmente, ela foi socorrida por massagista e, em seguida, levada a um hospital por um veículo (não especificado) disponibilizado pelo clube mandante. A partir daí começou o imbróglio.

Sem ambulância no estádio, o Tianguá optou por não entrar em campo. O Guarany, por outro lado, voltou para a partida e permaneceu no gramado até o apito final do árbitro. Em nota à imprensa, a diretoria sobralense apontou que "de acordo com o Regulamento Específico da competição, disponível no site oficial da Federação Cearense de Futebol (FCF), não há qualquer tipo de menção a tal exigência (da presença da ambulância)".

A Federação Cearense de Futebol irá emitir uma portaria nesta quinta-feira, 4, sobre o ocorrido. Nela, a entidade deverá apontar quais medidas serão tomadas.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Entenda o regulamento da competição

O Regulamento Específico da Competição não cita ambulância como exigência para que o jogo ocorra. Entretanto, o artigo 1 do capítulo 1 do regulamento citado pelo Guarany de Sobral em nota aponta que o campeonato é regido por dois documentos: o Regulamento Específico da Competção (REC) e o Regulamento Geral das Competições (RGC).

O Regulamento Geral das Competições, ao citar as disposições técnicas, descreve que uma partida só poderá ser adiada, interrompida ou suspensa caso ocorra, pelo menos, um dos seguintes motivos:

falta de segurança;

mau estado do campo, de modo que a partida se torne imprativável ou perigosa;

falta de iluminação adequada;

ausência de ambulância no estádio ;

; ausência de médico e dois enfermeiros no estádio;

conflitos ou distúrbios graves no campo ou no estádio;

procedimentos contrários à disciplina por parte dos componentes dos clubes ou de suas torcidas;

fato extraordinário que represente uma situação de comoção incompatível com a realização ou continuidade da partida ou atraso de uma das equipes

Sobre o assunto Ceará vence Menina Olímpica e se consolida na liderança do Cearense Feminino

Fortaleza goleia São Gonçalo e retoma vice-liderança do Cearense Feminino

Tags