Ceará vence Menina Olímpica e se consolida na liderança do Cearense Feminino

Pela quarta rodada da primeira fase do Campeonato Cearense Feminino, o Ceará venceu a Menina Olímpica por 3 a 1. Os gols da equipe alvinegra foram marcados por Thay, Math e Michele Carioca. Bruna descontou para o time visitante. Com o resultado, o Vovô se consolida na liderança da competição com 100% de aproveitamento.

A partida foi bastante disputada desde os minutos iniciais. As Alvinegras possuíam mais domínio ofensivo do jogo, mas a Menina Olímpica teve boas chegadas no ataque. Aos 30 minutos, o primeiro gol foi anotado por Thay. Após passe de Thayslane, a meia dominou e finalizou, abrindo o placar no Franzé Morais.

O empate da Menina Olímpica veio na segunda etapa. Após contra-ataque, Bruna deixou tudo igual no marcador. Aos 43 minutos, entretanto, o Vovô voltou a ficar na frente. Após cobrança de escanteio de Rafa, Nath cabeceou para dentro do gol. No minuto seguinte, Michele Carioca marcou o terceiro tento das Alvinegras.

A equipe feminina do Ceará volta a campo no próximo domingo, 7, diante do São Gonçalo, às 15h30min, no estádio Moraisão. Será o último jogo da fase de grupos do Estadual Feminino. Se classificam para as semifinais os quatro melhores colocados desta primeira fase.

