Fortaleza goleia São Gonçalo e retoma vice-liderança do Cearense Feminino

Rebeca, Janyele, Bárbara, Letícia (2x), Priscila (2x) e Dai (3x) marcaram os gols da vitória das Leoas por 10 a 0 neste domingo, 31, no CT Ribamar Bezerra, pela quarta rodada da primeira fase do Estadual

Neste domingo, 31, o Fortaleza venceu de goleada o São Gonçalo por 10 a 0, no CT Ribamar Bezerra, pelo Campeonato Cearense Feminino. Os gols da partida foram anotados por Rebeca, Janyele, Bárbara, Letícia (2x), Priscila (2x) e Dai (3x). Com o triunfo, as Leoas retomaram a vice-liderança da competição.

Dominando a partida desde o minuto inicial, o Tricolor marcou o primeiro gol aos 9 minutos com Janyele. O segundo ocorreu aos 16 minutos e foi marcado por Bárbara. Aos 35 minutos, Letícia marcou o terceiro tento da partida. Os outros tentos aconteceram na segunda etapa.

Aos 13 minutos do segundo tempo, Dai marcou o quarto da partida. O quinto foi marcado aos 19 minutos. Após cobrança de escanteio, Rebeca cabeceou e mandou para o fundo das redes. O sexto gol saiu aos 20 minutos, após finalização de Letícia. O sétimo gol foi marcado de falta aos 22 minutos por Priscila, que se emocionou após balançar as redes. Os três últimos gols foram marcados por Priscila e Dai, nos minutos 32, 35 e 45 do segundo tempo.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A equipe feminina do Fortaleza volta a campo no próximo domingo, 7, diante do Tianguá, às 15h30min, no estádio Tarcisão. Será o último jogo da fase de grupos do Estadual Feminino. Se classificam para as semifinais os quatro melhores colocados desta primeira fase.





Tags