"A gente tem que ir vivo para o segundo jogo", diz técnico do Atlético-CE sobre semifinal da Série D

Sem a pressão da luta pelo acesso, já conquistado pelo time na fase anterior, o Atlético-CE abre a disputa da semifinal da Série D do Brasileiro contra o Campinense neste sábado, 23, em duelo a ser realizado no estádio Domingão, em Horizonte, a partir das 15 horas.

O técnico da Águia da Precabura, Raimundo Vagner, garante que o time está mais leve para enfrentar os paraibanos, já que a conquista da vaga para a Série C de 2022, nas palavras dele, “tirou um peso das costas”. Além disso, o Campinense esteve no mesmo grupo que o Atlético-CE na primeira fase (Grupo 3), o que faz com que a comissão técnica e o elenco da equipe cearense já tenham noção de como enfrentá-lo.

“Conhecemos bem o adversário, mas (o Campinense) evoluiu muito, mais que nas duas últimas vezes que a gente jogou contra e perdemos. Eles têm alguns desfalques, mas é um grupo muito numeroso. A gente sabe da dificuldade que vai ser vencer o jogo”, disse Raimundo Vagner, cauteloso.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Na primeira fase da Série D, o Atlético-CE perdeu para o Campinense no Domingão por 3 a 2 e no Amigão por 3 a 0. A partir do mata-mata, porém, a Águia mudou a estratégia de jogo e só perdeu uma de seis partidas, fora de casa, para o Paragominas-PA, conquistando a classificação mesmo assim. E o técnico do rubro-negro garante manter o que vem fazendo desde a segunda fase (16 avos de final).

Sobre o assunto Atlético-CE segue em preparação para duelo decisivo por vaga na final Série D

“A gente tem que ir vivo para o segundo jogo. A gente chegando vivo no segundo jogo, tudo pode acontecer. Foi dessa forma que conseguimos o acesso, com inteligência, buscando, claro, o resultado (positivo), principalmente dentro de casa, mas tendo principalmente inteligência para o segundo jogo", explica o treinador.

Para a partida de ida, no Domingão, não haverá presença de torcedores, diferentemente do jogo da volta, no Amigão, em Campina Grande, no outro fim de semana.



Tags