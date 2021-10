Confira arbitragem dos jogos de Ceará e Fortaleza na 28ª rodada do Brasileirão

Rodolpho Toski Marques apitará duelo do Vovô contra o Juventude-RS, e Denis da Silva Ribeiro Serafim será o árbitro da partida do Leão contra o Athletico-PR

A Comissão de Arbitragem da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu a escala de profissionais para os jogos da 28ª rodada da Série A. O paranaense Rodolpho Toski Marques apitará Juventude-RS x Ceará, enquanto o alagoano Denis da Silva Ribeiro Serafim será o responsável por comandar Fortaleza x Athletico-PR.

O Vovô visita o Jaconero no próximo sábado, 23, a partir das 17 horas, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. O árbitro paranaense, que pertence ao quadro da Fifa, será auxiliado pelos conterrâneos Ivan Carlos Bohn e Rafael Trombeta. O árbitro de vídeo será o catarinense Braulio da Silva Machado.

Já o Leão recebe o Furacão também no sábado, 23, às 19h15min, na Arena Castelão. O juiz alagoano terá o auxílio dos conterrâneos Esdras Mariano de Lima Albuquerque e Brigida Cirilo Ferreira. O responsável pelo VAR será o paulista Vinicius Furlan.

O Alvinegro ocupa a 14ª posição do Brasileirão, com 31 pontos, enquanto o Tricolor do Pici está na quarta colocação, com 45 pontos.

Escala de arbitragem da 28ª rodada:

Juventude-RS x Ceará

Árbitro: Rodolpho Toski Marques/PR

Assistentes: Ivan Carlos Bohn/PR e Rafael Trombeta/PR

VAR: Braulio da Silva Machado/SC

Fortaleza x Athletico-PR

Árbitro: Denis da Silva Ribeiro Serafim/AL

Assistentes: Esdras Mariano de Lima Albuquerque/AL e Brigida Cirilo Ferreira/AL

VAR: Vinicius Furlan/SP

