De olho em decisão na Série D, Atlético-CE deve ter time misto no pré-Nordestão

Preocupado com o desgaste pela sequência de jogos, treinador Raimundo Wágner deve poupar jogadores na partida desta quarta, contra a Jacuipense-BA, pelas Eliminatórias da Copa do Nordeste. No domingo, Águia decide acesso à Série C contra a Ferroviária-SP

O Atlético-CE enfrenta a Jacuipense-BA nesta quarta-feira, 13, às 19h30min, no estádio Barradão, em Salvador (BA). A partida é válida pela primeira fase das eliminatórias da Copa do Nordeste 2022. Apesar do caráter decisivo do confronto, com a classificação à fase seguinte definida em jogo único, a tendência é que o técnico Raimundo Wágner escale um time alternativo para o confronto contra a equipe baiana.

O motivo é o desgaste provocado pelas sequência de jogos na temporada. No domingo, 17, às 15 horas, a Águia da Precabura disputará a partida de volta contra a Ferroviária-SP, no estádio Fonte Luminosa, em Araraquara (SP), válida pelas quartas de final da Série D do Campeonato Brasileiro. O confronto vale o acesso à Terceirona.

Após empatar a partida de ida, no estádio Domingão, em Horizonte (CE), em 1 a 1, a equipe da Precabura precisa vencer o segundo jogo por qualquer placar para avançar na competição. Em caso de empate, a decisão será nos pênaltis.

Autor do gol do Atlético-CE contra a Ferroviária, o atacante Ewerton Potiguar não escondeu a expectativa pela partida decisiva contra a equipe paulista, mas se colocou a disposição da comissão técnica para o jogo deste meio de semana. "Nós estamos focados na decisão pela vaga na série C, mas quem decide quem entra em campo é o treinador. Os jogadores precisam se preocupar apenas em jogar. Quem for para o jogo, vai dar o seu máximo, pode ter certeza".

