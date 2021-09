Saiba o que os times cearenses precisam fazer para avançar de fase na Série D

Os times cearenses obtiveram resultados diferentes nos jogos de ida das oitavas de final da Série D 2021, disputados nesse sábado, 25. Enquanto o Atlético Cearense venceu o Paragominas-PA por 2 a 0, no estádio Domingão, em Horizonte, o Guarany de Sobral perdeu para o Campinense-PB por 2 a 1 jogando no estádio Amigão, em Campina Grande (PB).



Com isso, o Atlético poderá até perder por um gol de diferença que garantirá vaga nas quartas de final. Se perder por dois gols, o jogo irá para os pênaltis. Não há mais o critério do gol marcado fora de casa como desempate em competições da CBF. O Guarany, por sua vez, terá de vencer por dois gols de diferença para avançar de fase ainda no tempo regulamentar. Se vencer por um gol de diferença, o Bugre leva o jogo para as penalidades.



Os jogos da volta ocorrem no próximo domingo, 3. O Atlético viaja 1.532,1 km até Paragominas para enfrentar o time da casa na Arena Verde, às 16 horas. O jogo do Guarany ocorre no estádio do Junco, em Sobral (Região Norte do Estado), às 15 horas. Ambos os jogos serão transmitidos gratuitamente pelo site Eleven Sports.



A definição do chaveamento das quartas de final ocorre a partir das campanhas gerais dos clubes na competição. Assim, o classificado para as quartas que tiver somado o maior número de pontos desde a fase de grupos enfrentará o oitavo melhor, assim como o segundo enfrentará o sétimo e daí por diante.

Até o momento, a Ferroviária-SP tem a melhor campanha da competição, com 40 pontos conquistados. Em seguida vem o ABC, com 33; o Guarany de Sobral e a Aparecidense-GO, ambos com 32. O Atlético Cearense tem a 13ª melhor campanha entre os 16 times que estão nas oitavas de final. Apenas Cianorte-PR, Caxias-RS, Esportivo-RS possuem campanhas inferiores à da Água da Precabura. Os quatro times que alcançarem as semifinais sobem para a Série C 2022.



Mesmo com a vitória, o Atlético saiu de campo fazendo muitas críticas à arbitragem. O clube chegou a publicar uma nota de repúdio classificando como "desastrosa" a arbitragem de Rafael Martins Diniz, do Distrito Federal. A principal reclamação foi um pênalti não marcado para a Águia. “Infelizmente, sabemos que o que aconteceu ficará por isso mesmo e caíra no esquecimento, mas enquanto tivermos força e voz para lutar por uma arbitragem qualificada para TODAS as equipes, faremos isso”, publicou o clube.



Confira abaixo os resultados dos outros jogos de ida das oitavas de final da Série D:

América-RN 1 x 0 Moto Clube-MA

4 de Julho-PI 1 x 1 ABC-RN

Cianorte-PR 0 x 0 Aparecidense-GO

Caxias-RS 2 x 0 União-MT

Esportivo-RS 1 x 2 Ferroviária-SP

Uberlândia-MG 1 x 0 Joinville-SC



