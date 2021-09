Atlético Cearense vence Paragominas por 2 a 0 pelas oitavas da Série D

Com os gols de Erick Pulga e Hitalo, Águia poderá até perder por um gol de diferença no jogo da volta, em 3 outubro

No jogo de ida das oitavas de final da Série D 2021, o Atlético Cearense venceu o Paragominas-PA por 2 a 0, em partida realizada na tarde deste sábado, 25, no estádio Domingão, em Horizonte (Região Metropolitana de Fortaleza). Os gols do jogo foram marcados por Erick Pulga e Hitalo.

Com o resultado, o Atlético pode até perder por um gol de diferença no jogo da volta que garantirá vaga para as quartas de final. O segundo jogo do duelo ocorre no próximo dia 3 de outubro, às 16 horas, na Arena Verde, em Paragominas (PA).

O primeiro tempo da partida foi bastante movimentado, com ambas as equipes tendo chances de abrir o placar. O Atlético chegou a balançar a rede, com Caio Acaraú de cabeça, mas o gol foi anulado após a arbitragem anotar uma falta.

No segundo tempo, porém, o Atlético foi soberano. Logo aos cinco minutos, a Águia da Precabura marcou. Erick Pulga completou de cabeça cruzamento de Claudivan e abriu o placar. O Atlético seguiu em cima e criou várias chances para ampliar o marcador. Aos 15, Claudivan recebeu livre, com o goleiro já batido, mas, dentro da pequena área, mandou por cima do gol.

Aos 42, o Atlético também teve chance muito clara. Erick Pulga chegou a driblar o goleiro, mas foi bloqueado pela marcação. Os jogadores do Atlético ficaram pedindo pênalti. Foi somente aos 47 que o Atlético chegou ao segundo. Hitalo saiu de cara com o goleiro, driblou-o e tocou para o gol vazio.



