Com gol no final, Guarany é derrotado pelo Campinense nas oitavas da Série D

Bugre vai precisar vencer por dois gols de diferença no jogo da volta, no Junco, para avançar para as quartas de final da competição

Com um gol sofrido no final do jogo, o Guarany de Sobral foi derrotado por 2 a 1 pelo Campinense-PB, no primeiro jogo das oitavas de final da Série D 2021. A partida foi realizada na tarde deste sábado, 25, no estádio Amigão, em Campina Grande (PB). Felipinho e Matheus Régis fizeram os gols do Campinense, enquanto Hugo marcou para o Guarany.

As equipes voltam a se enfrentar no estádio do Junco, em Sobral (Região Norte do Estado), no dia 3 de outubro, às 15 horas. O empate dá a vaga para o Campinense e uma vitória por um gol de diferença leva o jogo para os pênaltis. Não há o critério do gol marcado fora de casa.

O jogo começou sem muitas chances claras, mas, a partir dos 35 minutos do primeiro tempo, ficou bastante movimentado. Aos 35 minutos, Felipinho, do Campinense, aproveitou a sobra do goleiro e bateu já dentro da área para o gol. A bola chegou a bater no goleiro e em um zagueiro antes de entrar. Três minutos depois, porém, o Guarany empatou o jogo. A zaga do Campinense saiu jogando errado e deu a bola de presente para Daniel Passira, que só rolou para Hugo completar com o goleiro já batido.

O segundo tempo ganhou contornos dramáticos, com o Campinense se atirando para o ataque para tentar sair de casa com a vantagem. Deu certo. Aos 46, Matheus Régis, que havia saído do banco, fez bonita jogada, passando por três jogadores e finalizando no cantinho do goleiro. O Guarany ainda tentou o empate e teve chance em um bate-rebate na área aos 50 do segundo tempo, mas o jogo terminou mesmo com a vitória da Raposa.

