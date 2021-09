Invicto no Junco, Guarany de Sobral enfrenta o Galvez pela Série D visando a classificação

No primeiro confronto entre as equipes, o resultado terminou empatado em 0 a 0. Uma vitória por qualquer placar garante a vaga do Cacique do Vale nas oitavas de final do torneio

O Guarany de Sobral segue se preparando para o confronto de volta diante do Galvez-AC, que acontece segunda-feira, 20, às 15 horas, no estádio do Junco, em Sobral (CE), pela 2ª fase da Série D. No primeiro encontro entre as equipes, o resultado terminou empatado em 0 a 0. Qualquer vitória garante a classificação do Cacique do Vale às oitavas de final do campeonato. Um novo empate leva a disputa pela vaga aos pênaltis.

Na partida de ida, realizado na Arena Acreana, em Rio Branco (AC), na última segunda-feira, 13, o Rubro-Negro suportou a pressão, além do desgaste da viagem, e conseguiu voltar para Sobral com um importante empate.

Com a possibilidade de decidir a vaga jogando em casa por ter tido melhor campanha na fase anterior — a equipe sobralense foi líder do Grupo A2, com 28 pontos —, o Guarany de Sobral terá um grande trunfo ao seu favor: o Junco.

O Cacique do Vale não sofreu nenhuma derrota atuando em seu estádio na primeira fase da competição. Foram sete jogos, com seis vitórias e um empate, totalizando 88,8% de aproveitamento.

O técnico Vladimir de Jesus ainda contará com o retorno do meio-campista Anderson Paulista e do lateral-esquerdo Mattheus, que estavam suspensos pelo terceiro cartão amarelo.



