Delegação do Guarany só chega a Sobral 48 horas após empatar no Acre; confira a "saga" da viagem

Apesar de todo o desgaste da viagem, delegação do Cacique do Vale treinou no Junco assim que chegou à Princesinha do Norte. Jogo da volta com o Galvez-AC será na segunda-feira, 20

Cerca de 48 horas após empatar sem gols com o Galvez no Acre, no mata-mata da Série D, a delegação do Guarany finalmente chegou a Sobral no fim da tarde desta quarta-feira, 15, por volta das 17 horas. Apesar da longa viagem, o time ainda treinou no estádio do Junco nesta quarta e já se apresenta na manhã de quinta-feira, 16, na academia.

Em conversa com o Esportes O POVO, o técnico do Cacique, Vladimir de Jesus, relatou a viagem ao Acre como uma saga. Ele contou que a delegação do Rubro-Negro deixou Sobral na manhã de sábado, treinou na Lagoa Redonda, em Fortaleza, à tarde, e pernoitou na Capital. Na manhã seguinte, às 7 horas, embarcou para Belém. Da capital do Pará, o voo ainda fez escala em Manaus e só depois chegou a Rio Branco, às 16 horas, menos de 24 horas antes da partida.

A viagem também fez com que o Guarany-S perdesse um jogador. O volante Paulista teve sintomas semelhantes ao da Covid-19 e foi afastado pela diretoria, mas os exames deram negativo. Como o Bugre teve que sair muito cedo no sábado, o resultado ainda não tinha saído e depois ficou inviável para o jogador seguir para se juntar à delegação.

Na Arena Acreana, o Guarany de Sobral não fez um bom jogo e o técnico Vladimir de Jesus reconheceu. “O desempenho da equipe foi abaixo do esperado, a gente tinha uma expectativa de um resultado e de uma produtividade muito maior dentro do jogo, poderíamos ter desenvolvido um melhor futebol, ter tido mais o controle e consequentemente melhores ações ofensivas, mas isso não aconteceu”, disse.

Entre os motivos elencados pelo treinador do Cacique, além de uma viagem cansativa, estava a condição do gramado da Arena Acreana. “O campo pode ter atrapalhado, eu acredito que esse tenha sido um dos fatores. Além de ser pequeno, menor que o Junco, a grama é muito irregular; muito fofo nas laterais (o campo) e duro no meio. Tivemos uma dificuldade grande de nos adaptar", avalia. Ainda assim, o Bugre sustentou o empate e decidirá a classificação em casa.

Para voltar, o Guarany só conseguiu voo na tarde de terça-feira, às 16h30min, com destino à Brasília. Da capital federal seguiu para Fortaleza, chegando na madrugada desta quarta. A delegação dormiu na Capital e a partir de 13 horas seguiu para Sobral de ônibus, chegando à Princesinha do Norte no fim da tarde.

O foco do Bugre agora é no jogo da volta, marcado para segunda-feira, 20, no Junco, às 15 horas. Vladimir de Jesus acredita que o Galvez poderá sentir o mesmo desgaste, combinado com o forte calor de Sobral. “Pau que dá em Chico, dá em Francisco e agora a saga será deles. Além disso, jogamos sete partidas em casa, vencemos seis e empatamos uma. Então a gente aposta muito na partida no Junco”, disse.

Para o jogo de volta, o time sobralense contará com o retorno de Paulista e do lateral-esquerdo Mattheus, que estava suspenso pelo terceiro cartão amarelo.



