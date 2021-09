Guarany de Sobral suporta pressão e empata com o Galvez no jogo de ida da 2ª fase da Série D

Com o resultado, o Cacique do Vale precisa de uma vitória simples para garantir a classificação. As equipes voltam a se enfrentar na próxima segunda-feira, 20, no estádio do Junco, em Sobral (CE)

No duelo de ida do primeiro mata-mata da segunda fase da Série D, o Guarany de Sobral empatou com o Galvez-AC por 0 a 0, na tarde desta segunda-feira, 13, na Arena Acreana, no Rio Branco (AC). As equipes voltam a se enfrentar na próxima segunda-feira, 20, às 15 horas, no estádio do Junco, em Sobral (CE). Uma vitória simples do Cacique do Vale garante a classificação para a equipe cearense.

Líder do Grupo A2 na primeira fase, o Guarany não teve vida fácil na partida. Posicionado para explorar os contra-ataques, o Cacique do Vale foi pressionado pelo Galvez-AC durante boa parte do confronto.

Na primeira etapa, apenas o time acreano criou oportunidades de gol. Aos 15 minutos, Alesson recebeu passe em velocidade pelo lado direito de ataque e cruzou para a área. Após corte parcial da defesa do Guarany de Sobral, a bola sobrou para Gordo, que chutou rasteiro, levando perigo ao goleiro Théo.

O Galvez-AC seguiu atacando o time cearense, que pouco perigo levava. Aos 27 minutos, Gordo cobra falta na área. Dudu desvia e a bola passa rente ao gol. 10 minutos depois, aos 37, Gordo, muito participativo no jogo, arrisca um chute de fora da área, que passa muito perto da meta defendida por Théo.

Na etapa final, o cenário da partida seguiu como no primeiro tempo, com a equipe acreana buscando o gol, enquanto os cearenses se seguravam na defesa. Aos 26 minutos, João Victor toca para Radames, que avança, finta a marcação e arrisca o chute de fora da área. A bola passa à esquerda do goleiro Rubro-Negro.

A partir dos 30 minutos, os cearenses passaram a congestionar o meio-campo, encurtando a marcação e dificultando as construções ofensivas do Galvez-AC, que explorava os chutes a média distância.

O Guarany de Sobral, apesar de inofensivo no ataque, cumpriu a estratégia traçada pelo treinador Vladimir de Jesus e suportou a pressão do adversário, conquistando um empate importante para o jogo da volta, na próxima segunda-feira, 20, às 15 horas, no estádio do Junco, em Sobral (CE).



