Na estreia de Anderson Batatais, Ferroviário encerra jejum e goleia Paysandu por 5 a 1

Tubarão da Barra empatou em número de pontos com o último time do G-4, mas perde no saldo de gols. Agora o time terá um confronto direto contra o Manaus e poderá entrar na zona de classificação a uma rodada do fim da 1ª fase

O Ferroviário pôs fim ao jejum de vitórias na Série C do Brasileiro — seis empates e uma derrota — em alto estilo, na tarde desta segunda-feira, 13. Na Cidade Vozão, em Itaitinga, o Tubarão da Barra goleou o Paysandu por 5 a 1 e colou no G-4 do Grupo A, a duas rodadas do fim da fase classificatória.

A partida marcou a estreia do técnico Anderson Batatais à frente do time coral e a troca de comando se refletiu em campo. O que se viu foi um Ferroviário mais leve, com troca de passes mais veloz e, principalmente, equilibrado dos dois lados do campo. Os gols da partida foram marcados por Mauri, duas vezes, Edson Cariús, Vitão e Thiago Aperibé.

O Paysandu diminui com uma penalidade mal marcada no início do segundo tempo. Ruy cobrou e converteu. O Bicolor, no entanto, teve outras oportunidades de marcar, especialmente no primeiro tempo, mas parou no goleiro Rafael.

Com o resultado, o Tubarão chegou aos mesmos 23 pontos do Botafogo-PB, quarto colocado, mas ficou atrás no saldo de gols (por três tentos). O Ferrão também segurou o Paysandu, vice-líder, na casa dos 24 pontos.

No domingo, 19, o Ferroviário visita o Manaus, líder do Grupo A, e se voltar a vencer, garante entrada na zona de classificação, já que se trata de um confronto direto.

Mais informações em instantes...

Tags