"Será um divisor de águas", Emerson Souza, sobre o duelo entre Ferroviário e Tombense, pela Série C

Invicto há sete partidas, mas com quatro empates consecutivos, o Ferroviário terá sequência de dois jogos em Fortaleza para tentar voltar a vencer. O Tubarão da Barra iniciou ontem os trabalhos preparativos visando o duelo contra o Tombense-MG, que acontece sábado, 21, às 15 horas, no estádio Elzir Cabral, pela 13ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. O encontro entre as equipes será uma disputa direta pelo G-4 do Grupo A.

O Ferrão está atualmente na sexta colocação da chave, com 18 pontos, assim como o Volta Redonda-RJ (5º), Tombense-MG (4º) e Manaus-AM (3º). O Coral, que está entre os três piores ataques da competição com apenas oito gols marcados em 12 rodadas, encontra-se atrás na tabela por ter um saldo de gols pior que o dos concorrentes. Vitória deve recolocar o Tubarão na zona de classificação para a próxima fase da Terceirona.

Sobre o assunto Com três cearenses, CBF divulga datas e regulamento das eliminatórias da Copa do Nordeste

Lateral-direito Polegar retorna ao Ferroviário e deve se apresentar ao time nesta terça-feira

Pleno do STJD julgará recurso do Ferroviário por anulação de jogo da Copa do Brasil

Na tarde dessa terça-feira, o elenco coral se reapresentou no estádio Elzir Cabral para iniciar a preparação para o compromisso diante do Tombense-MG. A atividade foi realizada em duas etapas com todo o grupo. Os jogadores que atuaram na última partida, no empate por 0 a 0 contra o Santa Cruz-PE, ficaram na academia Valdir Sampaio, realizando trabalho regenerativo, e os demais atletas fizeram treino técnico no campo.

Como o jogo está marcado para as 15 horas, o preparador físico do Tubarão, Venancio Soares, adotou, a pedido do treinador Francisco Diá, a estratégia de intensificar os treinos neste horário, para que a equipe possa se adaptar e consiga se impor fisicamente durante a partida.

"O professor Francisco Diá pediu que colocássemos o treino no horário do jogo, para que os atletas possam se adaptar. É um horário muito quente, com bastante calor. Esperamos que seja uma semana boa de trabalho para colocar aquilo que estamos treinando durante a temporada, para fazer um grande jogo no final de semana."



Tags