Contra o Mirassol, Ceará sofre pior derrota no Brasileirão 2025

Vovô foi superado por 3 a 0 em solo paulista. Com novo resultado negativo, o time agora foca no confronto diante do Cruzeiro, no sábado, 29

A derrota para o Mirassol na noite desta segunda-feira, 24, foi a pior do Ceará no Campeonato Brasileiro de 2025. Apático desde os primeiros minutos, o time alvinegro foi dominado e acabou superado por 3 a 0 em duelo válido pela 35ª rodada da Série A.

Até então, o Vovô não havia perdido por três ou mais gols de diferença na competição. A única partida em que a equipe de Porangabuçu sofreu três tentos foi contra o Botafogo, no primeiro turno. Naquela ocasião, porém, o placar terminou 3 a 2.