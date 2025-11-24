Contra o Mirassol, Ceará sofre pior derrota no Brasileirão 2025

Contra o Mirassol, Ceará sofre pior derrota no Brasileirão 2025Vovô foi superado por 3 a 0 em solo paulista. Com novo resultado negativo, o time agora foca no confronto diante do Cruzeiro, no sábado, 29
A derrota para o Mirassol na noite desta segunda-feira, 24, foi a pior do Ceará no Campeonato Brasileiro de 2025. Apático desde os primeiros minutos, o time alvinegro foi dominado e acabou superado por 3 a 0 em duelo válido pela 35ª rodada da Série A.
Até então, o Vovô não havia perdido por três ou mais gols de diferença na competição. A única partida em que a equipe de Porangabuçu sofreu três tentos foi contra o Botafogo, no primeiro turno. Naquela ocasião, porém, o placar terminou 3 a 2.
Leia mais
Com novo resultado negativo, o time comandado por Léo Condé agora foca no confronto diante do Cruzeiro, no sábado, 29, às 19 horas (horário de Brasília), na Arena Castelão. As equipes vão medir forças em duelo da 36ª rodada da Série A.Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente