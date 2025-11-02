Recuperado, Marcos Victor retorna ao time titular do Ceará contra o Flu; Dieguinho fica no banco

Dupla foi liberada pelo departamento médico para enfrentar o Tricolor das Laranjeiras. Eles não atuam desde a vitória contra o Santos, no dia 5 de outubro

Um dos destaques do Ceará no Brasileirão, o zagueiro Marcos Victor vai reforçar o time titular do Alvinegro no duelo ante o Fluminense neste domingo, 2, pela 31ª rodada da competição nacional. O defensor foi desfalque nas partidas recentes do Vovô devido a um quadro inflamatório no calcanhar.

Outra novidade é o retorno do volante Dieguinho, que se recuperou de um edema muscular na panturrilha e volta a ficar à disposição de Léo Condé, mas começará no banco de reservas. Assim como Marcos Victor, ele ficou fora dos jogos contra Sport, Botafogo, Atlético-MG e Fluminense.