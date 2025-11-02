Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Recuperado, Marcos Victor retorna ao time titular do Ceará contra o Flu; Dieguinho fica no banco

Dupla foi liberada pelo departamento médico para enfrentar o Tricolor das Laranjeiras. Eles não atuam desde a vitória contra o Santos, no dia 5 de outubro
Autor João Pedro Oliveira
Um dos destaques do Ceará no Brasileirão, o zagueiro Marcos Victor vai reforçar o time titular do Alvinegro no duelo ante o Fluminense neste domingo, 2, pela 31ª rodada da competição nacional. O defensor foi desfalque nas partidas recentes do Vovô devido a um quadro inflamatório no calcanhar.

Outra novidade é o retorno do volante Dieguinho, que se recuperou de um edema muscular na panturrilha e volta a ficar à disposição de Léo Condé, mas começará no banco de reservas. Assim como Marcos Victor, ele ficou fora dos jogos contra Sport, Botafogo, Atlético-MG e Fluminense.

Décimo quarto colocado na tabela de classificação, o Ceará mira a vitória contra os cariocas para se afastar da zona de rebaixamento. Atualmente, a distância do Alvinegro para o Vitória, primeiro time do Z-4, é de apenas quatro pontos.

