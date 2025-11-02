Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Escalação: como Ceará e Fluminense vão a campo pelo Brasileirão

Equipes se enfrentam hoje, 2, às 16 horas, na Arena Castelão (CE), em partida da 31ª rodada da Série A do Brasileirão 2025. Veja escalação confirmada das equipes
Autor Iara Costa
Iara Costa Repórter do caderno de Esportes
Ceará e Fluminense se enfrentam hoje, domingo, 2 de novembro (2/11), em jogo válido pela 31ª rodada da Série A do Brasileirão, o Campeonato Brasileiro 2025. A partida será disputada na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), às 16 horas (horário de Brasília). Confira abaixo as escalações confirmadas por cada time para o confronto:

ESCALAÇÕES

Ceará

4-3-3: Bruno Ferreira; Fabiano, Marcos Victor, Willian Machado e Matheus Bahia; Vinícius Zanocelo, Fernando Sobral e Vina; Pedro Henrique, Pedro Raul e Galeano. Téc: Léo Condé

Fluminense 

4-3-3: Fábio; Guga, Ignácio, Freytes e Renê; Martinelli, Hércules e Lima; Serna, John Kennedy e Canobbio. Técnico:Luis Zubeldía

