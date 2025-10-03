Por liderança, Ceará enfrenta The Blessed pelo Cearense Feminino

Em busca da liderança do Grupo A do Campeonato Cearense, o Ceará receberá a equipe do The Blessed neste sábado, 4, às 15 horas, no CT Franzé Morais, em Itaitinga, região metropolitana de Fortaleza. A partida, com transmissão da FCF TV, é válida pela segunda rodada do certame estadual.

Ainda que se trate apenas da segunda partida da competição, as Alvinegras querem garantir a vitória para escalonar cada vez mais na tabela. Hoje, a atual equipe bicampeã consecutiva do torneio é vice-líder do Grupo A com três pontos, perdendo a liderança pelo critério de saldo de gols diante do Fortaleza.

No primeiro jogo da competição, o time comandado por Erivelton Viana venceu o São Gonçalo por 9 a 2, também jogando em casa. Os gols do embate foram marcados por Suyane, Dri, Girlane (duas vezes), Bia (duas vezes), Jady, Paulinha e Kaylane, enquanto Samara e Lorena descontaram para o São Gonçalo.

Diante do The Blessed, o Ceará espera manter um alto saldo de gols e pode não ter tanta dificuldade em garantir isso, já que o time adversário chega para a disputa após uma derrota por 9 a 0 contra o Fortaleza na primeira rodada.

Após as disputas do Brasileirão A3 e da Copa do Brasil Feminina aquém do esperado, o Ceará se reforçou para o Estadual. Foram contratadas ex-jogadoras do clube, sendo elas: a zagueira Emely Paixão, campeã em 2024; a goleira Mayara Gonçalves, que retornou após passagens por Botafogo e futebol do Oriente Médio; e as atacantes Jojo e Paulinha, que chegaram a atuar contra o São Gonçalo.