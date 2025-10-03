Por liderança, Ceará enfrenta The Blessed pelo Cearense Feminino

Por liderança do Grupo A, Ceará enfrenta o The Blessed pelo Cearense FemininoEquipes irão se encontrar neste sábado, 4, às 15 horas, no CT Franzé Morais, em Itaintinga. Partida terá transmissão da FCF TV
Em busca da liderança do Grupo A do Campeonato Cearense, o Ceará receberá a equipe do The Blessed neste sábado, 4, às 15 horas, no CT Franzé Morais, em Itaitinga, região metropolitana de Fortaleza. A partida, com transmissão da FCF TV, é válida pela segunda rodada do certame estadual.
Ainda que se trate apenas da segunda partida da competição, as Alvinegras querem garantir a vitória para escalonar cada vez mais na tabela. Hoje, a atual equipe bicampeã consecutiva do torneio é vice-líder do Grupo A com três pontos, perdendo a liderança pelo critério de saldo de gols diante do Fortaleza.
No primeiro jogo da competição, o time comandado por Erivelton Viana venceu o São Gonçalo por 9 a 2, também jogando em casa. Os gols do embate foram marcados por Suyane, Dri, Girlane (duas vezes), Bia (duas vezes), Jady, Paulinha e Kaylane, enquanto Samara e Lorena descontaram para o São Gonçalo.
Diante do The Blessed, o Ceará espera manter um alto saldo de gols e pode não ter tanta dificuldade em garantir isso, já que o time adversário chega para a disputa após uma derrota por 9 a 0 contra o Fortaleza na primeira rodada.
Após as disputas do Brasileirão A3 e da Copa do Brasil Feminina aquém do esperado, o Ceará se reforçou para o Estadual. Foram contratadas ex-jogadoras do clube, sendo elas: a zagueira Emely Paixão, campeã em 2024; a goleira Mayara Gonçalves, que retornou após passagens por Botafogo e futebol do Oriente Médio; e as atacantes Jojo e Paulinha, que chegaram a atuar contra o São Gonçalo.
Cearense Feminino: entenda fórmula de disputa
A primeira fase do Campeonato Cearense Feminino contará com seis jogos. Ao final das partidas a serem disputadas, os dois melhores clubes de cada chaveamento irão para as semifinais, quando o 1º colocado do Grupo A confronta o 2º colocado do Grupo B, e o 1° colocado do Grupo B x 2º colocado do Grupo A em jogos de ida e volta. A partir dessa fase da competição, a FCF será responsável pelos custos de transporte, hospedagem e alimentação das equipes. As finais também serão divididas em jogos de ida e volta.