Em baixa como mandante, Ceará tenta quebrar jejum de três anos contra o Santos

Em baixa como mandante, Ceará tenta quebrar jejum de três anos contra o SantosVovô recebe Peixe neste domingo, 5, às 20h30min, pela 27ª rodada do Brasileirão
Após a derrota para o Vitória no Barradão, o elenco do Ceará se reapresenta em Carlos de Alencar Pinto na tarde desta sexta-feira, 3. A equipe de Léo Condé inicia trabalhos regenerativos e técnicos de olho no duelo diante do Santos, que acontece neste domingo, 5, às 20h30min, na Arena Castelão, pela 27ª rodada da Série A.
Buscando afastar qualquer perigo de aproximação do Z-4, o Vovô precisa encerrar um incômodo jejum diante do Peixe. A última vitória sobre o rival aconteceu há mais de três anos, na Série A de 2022, quando Guilherme Castilho e Zé Roberto garantiram a vitória de 2 a 1 para o time comandado por Lucho González.
Desde então, os alvinegros voltaram a se enfrentar na Série B de 2024, ano da inédita queda do Santos. Equipe dominante da Segundona, o Peixe venceu os confrontos dos dois turnos contra o Ceará — ambos com um magro placar de 1 a 0.
Já no primeiro turno deste Brasileirão, no Allianz Parque, o duelo terminou em 0 a 0, apesar do amplo domínio do Vovô na partida.
Leia mais
Cenário do confronto
Agora, o reecontro de alvinegros acontece com ambas as equipes tentando afastar o fantasma do Z-4. Com 28 pontos somados — apenas três a mais que o Vovô —, o Santos é a primeira equipe fora da zona de descenso e chega para o duelo com o retrospecto recente de uma vitória e quatro empates.
Sem o craque Neymar Jr., que trata lesão na coxa, a equipe de Vojvoda precisa vencer o Ceará para não retornar à zona de rebaixamento.
Já a equipe de Porangabuçu, tenta recuperar o bom desempenho como mandante diante do Santos. A última vitória em seus domínios foi ainda na 20ª rodada, quando superou o RB Bragantino por 1 a 0. Desde então, o Ceará anotou uma derrota (Juventude) e um empate (Bahia) na Arena Castelão.
Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente