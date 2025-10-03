Em baixa como mandante, Ceará tenta quebrar jejum de três anos contra o Santos

Pedro Raul, do Ceará, enroscado com Rincón, do Santos / Crédito: LUIS MOURA / WPP / Estadão Conteúdo

Após a derrota para o Vitória no Barradão, o elenco do Ceará se reapresenta em Carlos de Alencar Pinto na tarde desta sexta-feira, 3. A equipe de Léo Condé inicia trabalhos regenerativos e técnicos de olho no duelo diante do Santos, que acontece neste domingo, 5, às 20h30min, na Arena Castelão, pela 27ª rodada da Série A. Buscando afastar qualquer perigo de aproximação do Z-4, o Vovô precisa encerrar um incômodo jejum diante do Peixe. A última vitória sobre o rival aconteceu há mais de três anos, na Série A de 2022, quando Guilherme Castilho e Zé Roberto garantiram a vitória de 2 a 1 para o time comandado por Lucho González.