Ceará inicia Cearense Feminino diante do São Gonçalo em busca do tricampeonato

Ceará inicia Cearense Feminino diante do São Gonçalo em busca do tricampeonatoNo CT Franzé Morais, equipes jogam neste sábado, 27, às 15 horas. Partida terá transmissão da FCF TV
Em busca do tricampeonato consecutivo e do sexto título estadual, o Ceará estreia no Campeonato Cearense Feminino neste sábado, 27, às 15 horas, diante do São Gonçalo, no CT Franzé Morais.
Com transmissão da FCF TV, o duelo marca o início de uma nova fase no elenco alvinegro, remodelado após as eliminações na Copa do Brasil e no Brasileirão A3. Para manter a hegemonia local, a diretoria optou por reforçar o grupo com contratações pontuais.
Leia também: Cearense Feminino começa com alto clima de rivalidade entre Ceará e Fortaleza
Como parte da estratégia, o clube suspendeu as atividades da base da modalidade até o fim do ano. Conforme apuração do Esportes O POVO, a medida teve como principal objetivo concentrar no time adulto o investimento mensal que seria destinado às categorias inferiores — cerca de R$ 30 mil. Assim, quatro atletas chegaram para a disputa do Estadual.
A primeira anunciada foi a zagueira Emely Paixão. Campeã pelo Vovô em 2024, a defensora de 23 anos teve passagem pelo Paysandu, onde atuou na Série A2 e na Copa do Brasil, antes de retornar ao Alvinegro. Ela assinou vínculo até o fim de novembro.
Outra novidade no setor defensivo é a goleira Mayara Gonçalves, que já defendeu o Ceará entre 2019 e 2020, antes de jogar no Botafogo e no futebol do Oriente Médio.
No ataque, os reforços são a ponta-esquerda Jojo e a atacante Paulinha. Artilheira do time em 2025 com três gols, Jojo deixou o clube após a Série A3 para defender o Mixto-MT na Série A2, mas retorna agora para o Estadual. Já Paulinha, que vestiu a camisa alvinegra em 2024, volta ao comando de Erivelton Viana após atuar no 3B da Amazônia pela Série A1.
Com as novas peças, o treinador e ídolo alvinegro destacou a expectativa da estreia e reforçou a responsabilidade de buscar o tricampeonato.
"Toda estreia tem a ansiedade, principalmente por parte das atletas. É importante respeitar o adversário e procurar a vitória, colocar em prática o que treinamos durante a semana. Estamos confiantes, as meninas vivem um bom momento. Sabemos a responsabilidade, o nosso objetivo é o tricampeonato, algo inédito para nós. Queremos fazer um bom jogo e conquistar uma vitória que dê confiança para a sequência", afirmou.
Confira jogos do Ceará no Cearense Feminino:
- 27/9 - 15:00 - Ceará x São Gonçalo - CT Franzé Morais
- 04/10 - 15:00 - The Blessed x Ceará - CT Franzé Morais
- 08/10 - 15:00 - Ceará x Fortaleza - CT Franzé Morais
- 11/10 - 15:00 - São Gonçalo x Ceará - CT Franzé Morais
- 18/10 - 15:00 - Ceará x The Blessed - CT Franzé Morais
- 25/10 - 15:00 - Fortaleza x Ceará - CT Ribamar Bezerra