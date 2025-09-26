Ceará inicia Cearense Feminino diante do São Gonçalo em busca do tricampeonato

O Ceará vai em busca do tricampeonato consecutivo diante do São Gonçalo, em estreia do Cearense Feminino. / Crédito: Gabriel Silva / Ceará SC

Em busca do tricampeonato consecutivo e do sexto título estadual, o Ceará estreia no Campeonato Cearense Feminino neste sábado, 27, às 15 horas, diante do São Gonçalo, no CT Franzé Morais. Com transmissão da FCF TV, o duelo marca o início de uma nova fase no elenco alvinegro, remodelado após as eliminações na Copa do Brasil e no Brasileirão A3. Para manter a hegemonia local, a diretoria optou por reforçar o grupo com contratações pontuais.

Leia também: Cearense Feminino começa com alto clima de rivalidade entre Ceará e Fortaleza Como parte da estratégia, o clube suspendeu as atividades da base da modalidade até o fim do ano. Conforme apuração do Esportes O POVO, a medida teve como principal objetivo concentrar no time adulto o investimento mensal que seria destinado às categorias inferiores — cerca de R$ 30 mil. Assim, quatro atletas chegaram para a disputa do Estadual. A primeira anunciada foi a zagueira Emely Paixão. Campeã pelo Vovô em 2024, a defensora de 23 anos teve passagem pelo Paysandu, onde atuou na Série A2 e na Copa do Brasil, antes de retornar ao Alvinegro. Ela assinou vínculo até o fim de novembro. Outra novidade no setor defensivo é a goleira Mayara Gonçalves, que já defendeu o Ceará entre 2019 e 2020, antes de jogar no Botafogo e no futebol do Oriente Médio.

No ataque, os reforços são a ponta-esquerda Jojo e a atacante Paulinha. Artilheira do time em 2025 com três gols, Jojo deixou o clube após a Série A3 para defender o Mixto-MT na Série A2, mas retorna agora para o Estadual. Já Paulinha, que vestiu a camisa alvinegra em 2024, volta ao comando de Erivelton Viana após atuar no 3B da Amazônia pela Série A1. Com as novas peças, o treinador e ídolo alvinegro destacou a expectativa da estreia e reforçou a responsabilidade de buscar o tricampeonato. "Toda estreia tem a ansiedade, principalmente por parte das atletas. É importante respeitar o adversário e procurar a vitória, colocar em prática o que treinamos durante a semana. Estamos confiantes, as meninas vivem um bom momento. Sabemos a responsabilidade, o nosso objetivo é o tricampeonato, algo inédito para nós. Queremos fazer um bom jogo e conquistar uma vitória que dê confiança para a sequência", afirmou.