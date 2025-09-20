Transmissão de Ceará x Bahia: assistir ao vivo ao jogo hoje, 20

Pelo Brasileirão Série A, Ceará e Bahia duelam hoje, 20, com transmissão ao vivo; assista online e grátis à narração do jogo pela O POVO CBN

Ceará e Bahia se enfrentam hoje, sábado (2098), às 18h30min (horário de Brasília), na Arena Castelão (CE), em jogo válido pela 24ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2025.

Você pode acompanhar a transmissão da partida online grátis logo abaixo, pela narração da Rádio O POVO CBN e O POVO CBN Cariri, no YouTube do O POVO.

O jogo com imagens terá transmissão do Premiere (serviço de pay-per-view).

Transmissão de Ceará x Bahia: assistir ao vivo ao jogo do Brasileirão hoje, 20

Assista no player acima ou direto do YouTube do O POVO