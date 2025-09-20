Escalação: como Ceará e Bahia vão a campo pela Série A do Brasileirão

Escalação: como Ceará e Bahia vão a campo pela Série A do BrasileirãoTimes se enfrentam hoje, 20, às 18h30min, na Arena Castelão, em partida da 24ª rodada da Série A do Brasileirão 2025. Veja escalação confirmada das equipes
Ceará e Bahia se enfrentam hoje, sábado, 20 de setembro (20/9), em jogo da 24ª rodada da Série A do Brasileirão 2025. A partida será disputada na Arena Castelão, em Fortaleza(CE), às 20h30min (horário de Brasília). Confira abaixo as escalações confirmadas por cada time para o confronto:
ESCALAÇÕES
Ceará
4-3-3: Bruno Ferreira; Rafael Ramos, Marllon, Willian Machado e Nicolas; Dieguinho, Fernando Sobral e Lourenço; Galeano, Paulo Baya e Aylon. Téc: Léo Condé
Bahia
4-3-3: Ronaldo, Arias, Gabriel Xavier, Ramos Mingo e Luciano Juba; Acevedo, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Michel Araújo, Sanabria e Willian José. Técnico:Rogério Ceni